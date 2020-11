“No ha sido fácil llegar a donde estoy”: Yalitza Aparicio se prepara para su primera vez como conductora de los Latin Grammys

Cuando Yalitza Aparicio se enteró de que sería conductora de los Premios Latin Grammys, la actriz y modelo confesó que la invadieron los nervios pues nunca en su vida había sido conductora de un proyecto tan prominente como lo son los premios más importantes para la música de América Latina para habla hispana.

En conferencia de prensa, la actriz de Tlaxiaco, Oaxaca afirmó que nunca en la vida se sintió tan inundada de nerviosismo que afirmó que se encuentra muy emocionada por la oportunidad y que a su llegada tuvo que pasar por los ya conocidos filtros de sanidad a los que la pandemia los ha obligado a adaptarse. Sin embargo esto no quitó de su mente que se divertiría y señaló que ha contado con un gran equipo que le está ayudando a moldearse rápidamente en su nuevo papel.

Me siento muy agradecida por la oportunidad, esto no es sólo un nombramiento más, es un sueño que yo nunca había pensado. Estar aquí a lado de muchos artistas, aunque a algunos no los he podido ver por las cuestiones de la sana distancia, sí he estado cerca de Carlos Rivera y de Ana Brenda, quienes me han ayudado muchísimo