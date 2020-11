“No te quiero contagiar”: Daniel Bisogno contó que Magda Rodríguez temió haber contraído COVID-19

La mañana del domingo, Magda Rodríguez alcanzó a levantarse a tomar un jugo (Foto: Instagram @magdaproducer)

El deceso de la productora Magda Rodríguez tomó por sorpresa no solamente a sus familiares y amigos, sino al público y al medio del espectáculo, pues aparentemente la también licenciada en Derecho de 57 años no tenía signos de enfermedad que pusieran la alerta sobre su condición médica.

Los detalles en torno a sus últimos días siguen saliendo a la luz, y esta vez fue el conductor Daniel Bisogno quien reveló aspectos referentes a la convivencia reciente entre Magda y su hija Andrea Escalona, quien es su compañera en la puesta teatral El Cuarentenorio cómico.

Bisogno comentó en la emisión de Ventaneando de esta tarde que Magda se había sentido mal desde el viernes e incluso estaba asustada ante la posibilidad de haber contraído COVID-19.

La productora no quiso que su hija se fuera a dormir con ella a su casa para protegerla de un posible contagio (Foto: Televisa)

“Andrea (Escalona) dio función con nosotros en El Tenorio (Cuarentenorio Cómico, la obra que produce y actúa Daniel Bisogno y que recientemente fue estrenada) el sábado. Fue la entrega de los Premios TVyNnovelas, Magda estaba nominada como Mejor productora y estaba muy espantada porque salió positivo Ariel Miramontes a COVID, estuvo invitado en su programa y Magda se empezó a sentir mal y creyó que podría haber estado infectada de COVID”, dijo el también locutor de radio.

“Cuando Andrea Escalona le dice ‘mamá, me voy contigo a dormir’, ya había pasado que había perdido el premio, porque según Magda la habían metido en una categoría que no correspondía, entonces estaba muy molesta, le dijo ‘estoy molesta y me siento mal, no vaya a estar contagiada con esto, así que no te quedes a dormir’, Andrea no se fue a dormir con ella”, agregó.

Bisogno aseguró que Magda temía un contagio debido al reciente diagnóstico de Ariel Miramontes (Foto: Captura de pantalla Ventaneando)

Adicionalmente, el también actor detalló que Magda se levantó la mañana del domingo por un jugo a la cocina, y después se regresó a su habitación a volverse a recostar. Finalmente perdió la vida a causa de un shock hipovolémico, según lo informaron los paramédicos que acudieron a su rescate.

“En la mañana Magda se levanta, ella es la que se para por el jugo, no es que se lo llevara la muchacha, llega a la cocina, le dan el jugo y le dice a la persona que trabaja con ella que la despertara poco antes de las 11 de la mañana. Andrea le marca 10:40 y le dice ‘pásame a Magda porque no me contesta’, para esto su novio, José, le había marcado una noche anterior y le pareció extraño que Magda no se volviera a conectar en WhatsApp porque Andrea sale del teatro, y si alguien está pendiente de ella es Magda”, detalló.

“A las 8 se regresa con el jugo y a las 10:40 que llama Andrea, entra la muchacha y ve que no responde, Andrea desesperada llama a los paramédicos, llegan y la intentaron reanimar”, agregó.

A Andrea Escalona le pareció extraño que su mamá prefiriera no recibirla en casa esa noche (Foto: Instagram @magdaproducer)

Por su parte Andrea Escalona contó que la producción de la obra de teatro exhortó al público a brindarle un aplauso a Magda Rodríguez y abundó en lo sucedido durante un encuentro con los medios al exterior de Televisa:

“Vi a mi mamá el sábado, me fui al Cuarentenorio, me iba a quedar a dormir con ella, pero me dijo ‘no vengas, nena, yo creo que estoy enferma de algo, no te quiero contagiar, ven a verme en la mañana’. Ya cuando le hablé en la mañana pues pasó lo que pasó y llegué a su casa y tal, y de las primeras personas que les marqué fue a Alex Gou (productor de teatro), salieron sin Doña Inés, lo lamenté muchísimo, pero me mandaron ese gran aplauso y les agradezco mucho que como familia sacaran la casta por mí también en esta ocasión", expresó.

