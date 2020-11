“A mí no me gustaría vivir mucho tiempo”: la confesión de Magda Rodríguez al “Burro” Van Rankin

Burro van Rankin y Magda Rodríguez (Foto: Instagram@magdaproducer)

La sorpresiva muerte de la productora Magda Rodríguez desató los recuerdos entre quienes convivieron con ella de cerca, como fue el caso del presentador Jorge “El Burro” Van Rankin.

En una de sus apariciones de esta mañana en Hoy, Van Rankin habló de la plática que tuvo con Magda en una fiesta, en donde la productora le dejó en claro que no quería envejecer.

Magda Rodríguez no quería envejecer, según Jorge "El Burro" Van Rankin (IG: magdaproducer)

“Ella cumplió la edad que yo tengo, 57 años, hace un año en una de las fiestas le dije ‘Magda, por poquito me vas a alcanzar’ y ella me dijo ‘yo no quiero verme vieja, es más, a mí no me gustaría vivir mucho tiempo’. Eso te lo prometo, me lo platicó en una de las fiestas que hizo, de la Escalona aquí en San Ángel”, expresó el comunicador en declaraciones reproducidas por el sitio web del canal Las Estrellas.

También habló de la fortaleza de Magda. “Nunca se quejó de nada y era muy difícil derrotarla. No le gustaba perder”.

Según Van Rankin, pudo comunicarse con la productora horas antes de que ésta falleciera. “Me escribió para felicitarme por la conducción de los Premios TvyNovelas”.

Jorge "El Burro" Van Rankin y Magda Rodríguez (IG: burrovan)

Ya en su cuenta de Instagram el presentador se había despedido de Magda con una imagen de ambos sonrientes y el texto: “Una muy triste y lamentable noticia, muere mi querida Magda Rodríguez . Hace unas horas, todavía ayer me escribió para felicitarme por la conducción de los premios tvyNovelas, qué tristeza, pero donde quiera que estés querida Magda te recordaremos como una guerrera, trabajadora incansable, extraordinaria madre, excelente jefa, pero sobretodo una gran amiga! QDEP. Abrazo muy grande y mucha fuerza a mi querida @andy_escalona y a su querida hermana @andy___rodriguez”

Emotiva despedida

La mañana de este lunes 2 de noviembre, el programa Hoy dedicó un sentido homenaje a quien fuera su productora desde marzo de 2018.

“Queremos estar con ustedes porque ustedes también son nuestra familia y la de Magda; era importante para nosotros. Al llegar acá sentí a mi mamá, yo sé que está aquí con nosotros”, expresó Andrea Escalona, la única hija de Magda, quien decidió sumarse a las muestras de aprecio a su mamá. “Van a dar las 11:11 donde las puertas del cielo se abren. Siempre quiso estar en Televisa, siempre quiso hacer Hoy, vamos a estar bien agradecidas”.

Andrea Escalona estuvo en "Hoy" (Foto: Televisa)

“Sé que suena a cliché, pero ella sí era la mejor mamá del mundo, la mejor productora, la mejor jefa, con una sonrisa, siempre quería ayudar a todo el mundo. Una gran porrista mía en lo personal, nunca se quejaba”, recordó Escalona.

La emisión de este lunes inició con un video en donde honraron la memoria de Magda, mostrándola en plena actividad detrás de cámaras.

Andrea Legarreta se mostró muy conmovida (Foto: Hoy / Las Estrellas - captura de pantalla.)

Tras la presentación de ese clip aparecieron a cuadro los presentadores Andrea Legarreta y Raúl Araiza, quienes lloraron al recordar a su productora.

“Magda querida, este programa que era tu gran sueño va para ti. Una mujer ejemplar, madre, hermana, hija, amiga, jefa, compañera... Y hoy este programa y los que siguen van para ti corazón. Gracias por todo. Gracias por tus risas, por ser siempre positiva, aún en medio a veces de ataques, o de cosas negativas, tú siempre sacabas la casta. Te admiro, te respeto y se siente muy vacío este foro sin ti”, expresó Andrea Legarreta entre lágrimas.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Sé que está aquí con nosotros”: la conmovedora aparición de Andrea Escalona en “Hoy”, a horas de la muerte de su madre Magda Rodríguez

Destrozada y abatida, Galilea Montijo apareció en “Hoy” tras la muerte de Magda Rodríguez: “Me levanté y pensé que había soñado”

“Se siente vacío el foro”: entre llanto y luto, Andrea Legarreta y Raúl Araiza despiden a Magda Rodríguez en “Hoy”