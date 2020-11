Destrozada y abatida, Galilea Montijo apareció en “Hoy” tras la muerte de Magda Rodríguez: “Me levanté y pensé que había soñado”

(Video: Las Estrellas/Televisa)

Ahogada en lágrimas, completamente desolada y abatida.

Así apareció Galilea Montijo este lunes 2 de noviembre en el programa Hoy, tras la muerte de la reconocida productora del espacio matutino, Magda Rodríguez.

Aunque la conductora mexicana no pudo acudir al plató porque recientemente estuvo en contacto con Ariel Miramontes, quien dio positivo a la prueba del COVID-19, sí se conectó en directo por videoconferencia, en los primeros minutos del show, y explicó a sus compañeros que no termina de procesar la noticia del fallecimiento de su querida amiga.

"Qué día tan difícil para todos nosotros, para ustedes, que tienen que dar la cara el día de hoy. Me hubiera encantado estar ahí con todos ustedes. Parte del protocolo es cuando estuviste cerca de alguien con Covid-19 hay que esperar unos cuatro, cinco días. Aparte protocolo del foro, de la empresa, como persona. Y con este dolor tan grande, este año tan difícil para todos y… sigo sorprendida. Sigo sorprendida con la noticia. Hoy me levanté y pensé que había soñado, al igual que muchos de ustedes... Y rapidísimo, no tengo palabras. no tengo palabras muchachos. Les mando muchos besos y aquí estoy con ustedes.

