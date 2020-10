Yadhira Carrillo y el grotesco beso que le dio a Fernando Colunga: “Fue desagradable”

Yadhira Carrillo le dio un beso "grotesco" a Fernando Colunga (IG: yadhira_carrillo / pasion_poder)

Han pasado más de 20 años pero Yadhira Carrillo aún recuerda con cierto pesar un incómodo momento que hizo pasar al actor Fernando Colunga durante la grabación de la telenovela La Usurpadora.

En aquella producción, estrenada en Televisa en 1998, Carrillo tuvo una participación especial con el personaje de “Raquel”, que deseaba a toda costa tener al personaje de Colunga, quien compartió créditos estelares con Gabriela Spanic.

“Hasta la fecha no se me olvida y no sabes la pena que siempre tuve”, confesó Yadhira en una transmisión en vivo en YouTube. “Estábamos en una escena en donde el director me dice: ‘Tu personaje debe ser fuerte, es una mujer loca, no es mesurada, es una mujer corriente, es una mujer de sentimientos malos y esta mujer quiere con el personaje de Colunga, entonces necesito que te le abalances y beses a Fernando Colunga, a su personaje’. Y él escuchó cuando el director dijo: ‘te le abalanzas dramáticamente y lo besas’”,

Yadhira siguió las instrucciones del director y en cuanto dijeron “acción”, se lanzó directamente hacia Colunga para darle “un beso grotesco, brusco y desagradable”.

Además del incómodo momento, Carrillo aún cree que Colunga quedó “sentido” con ella.

“Después supe, no sé si es verdad o no, que se había sentido, pero no sé si fue verdad, no lo creo porque es encantador. Me quedé como muy preocupada de eso, alguna vez dije: '¿lo que me dijeron será verdad que se sintió y que dijo ‘pero qué es esto, por qué se abalanzó de esta manera’. Y bueno lo hice así porque así lo pidió el director ahí estando él presente”.

Una experiencia muy distinta

Contrario a lo que recordó Yadhira recientemente, Lucero compartió hace semanas lo bien que fue trabajar junto a Colunga en Soy tu dueña, telenovela de 2010.

La cantante calificó al actor como un hombre “muy respetuoso, disciplinado, dedicado”.

Lucero habló de los besos con Fernando Colunga en "Soy tu dueña"

“Siguen existiendo muchas fans que continúan viviendo la nube ‘lucerina-colunguera’, y no las culpo porque a mí también me pasó, ver a esa pareja con tanta ‘química’, con esas escenas tan lindas en el campo… es lógico que nos enamoramos de esos personajes”, comentó a finales de junio.

“Disfruté mucho con Fernando porque es un actor tan disciplinado, dedicado, siempre muy puntual, muy metódico, por eso ha tenido una carrera tan exitosa, porque pone el mil por ciento en todo lo que hace y fuimos grandes compañeros de telenovela”, relató durante la charla.

Lucero hizo especial referencia a las escenas de besos con Colunga.

Lucero recordó su personaje de "Valentina Villalba" (IG: soytuduena_oficial)

“No es fácil hacer escenas de besos, de amor, con alguien que no es tu pareja en la vida real. Se vuelve un poco complicado. Al principio de la filmación de una novela como ésta no conoces tanto a la persona con la que estás compartiendo momentos tan íntimos. Para eso también hay que hacer actor y saber transmitir a través de las cámaras... Eso a mí se me facilitaba mucho con Fernando porque siempre fue muy respetuoso, disciplinado, dedicado”.

Además mencionó que en este proyecto se sintió muy contenta por la “armonía que vivió con todos” y la familia que se creó entre todo el elenco.

“Para mí fue una experiencia maravillosa. Hubo momentos que guardo en mi corazón y en mi mente, y que me encantan compartirlo con ustedes”, señaló.

