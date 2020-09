“Por favor, ya que me lo suelten”: el ruego de Yadhira Carrillo por Juan Collado

Yadhira Carrillo, la mujer casada con Juan Collado. (Foto: @yadhiracarrillo)

La actriz Yadhira Carrillo estuvo a punto de llorar en una reciente entrevista con diversos medios de comunicación debido a la difícil situación que enfrenta su esposo, el abogado Juan Collado, preso en el Reclusorio Norte de Ciudad de México desde julio del año pasado por acusaciones relacionadas con lavado de dinero, asociación delictuosa y fraude.

“Por favor, ya que me lo suelten, por favor, ya es mucho tiempo” , dijo Yadhira a su salida de Televisa, a donde acudió este martes 29 de septiembre para presentarse en el programa Hoy y solicitar la adopción de algunos de los perros que ha rescatado y cuidado.

“No le encontraron nada, dijeron que defraudación fiscal, nada, es el mejor pagador de impuestos”, añadió Yadhira en la entrevista a medios como Suelta la Sopa, Despierta América, Ventaneando, Imagen y Multimedios.

“Tiene sus cosas perfectas desde siempre. Ya por favor, ya es suficiente, pobrecito. De verdad, es una persona súper ordenada”, señaló Yadhira, quien reveló que el abogado se encuentra bien de salud y cuidándose mucho.

Yadhira Carrillo ha estado al pie del cañón con su esposo (Fotografía: Captura de pantalla ventaneando)

Sobre una posible regreso a la televisión, la actriz y empresaria lo descartó. “No hay nada de eso, vengo a ver a mis perritos nada más”.

Al final le preguntaron si sabía algo de Angélica Rivera, quien fuera esposa del ex presidente Enrique Peña Nieto, político cercano a Collado.

“No tengo contacto con Angie, no la he visto hace dos años”, respondió Yadhira.

De hecho hace unos días Yadhira ya se había referido a su posible regreso a la pantalla chica.

Si bien no lo descartó por completo, tampoco es algo que busque en estos momentos.

Descartó que piense volver pronto a la televisión

“Todos los productores son mis amigos y la verdad es que llevamos una relación preciosa siempre tienen cosas preciosas para mí y se los agradezco mucho, podría quizá hacer algo, excepto los días que estoy con Juan, esos días son intocables, pero si surge algo padre con mucho gusto podríamos hacer algo increíble”, explicó en un encuentro con medios de comunicación.

En esa misma charla ocurrida la semana pasada, Yadhira externó su tranquilidad ante la situación legal que enfrenta su esposo desde julio 2019.

“Para mí es una tranquilidad que ya llevamos un año dos meses y no le han encontrado absolutamente nada, entonces qué más hacer, seguir esperando. Juan está muy bien, es un guerrero, hace ejercicio en el espacio que tiene, come muy bien, a mí me da mucha tranquilidad que en todo este año y dos meses no le han encontrado nada, así que sólo es esperar”, detalló.

Yadhira dijo que el arresto de su esposo los unió como pareja (foto: ig yadhiracarrillo)

El pasado julio, cuando Collado llegó a un año en prisión, Carrillo mencionó que su situación los había acercado como pareja, contrario a lo que podría pensarse.

“Nos ha unido mucho más que antes. Siempre nos llevamos bien y estuvimos bien, ahora ha alcanzado un nivel precioso de relación. Él está muy agradecido, su familia está muy agradecida conmigo y yo con ellos porque no hay nada más bonito que tener una familia. Él y yo vamos a vivir el aquí y el ahora, porque depende de cada ser humano ser feliz en donde está, no tienes que estar en un lugar para ser feliz, tiene mucho que ver en la forma como manejas la cabeza, la mente, el inconsciente”.

