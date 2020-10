″¿No te das cuenta que te amo?”: Lucero recordó una de sus escenas con Fernando Colunga en “Soy tu dueña”

Lucero y Fernando Colunga protagonizaron "Soy tu dueña" en 2010 (IG: soytuduena_oficial)

Lucero declaró hace unos días que trata de no perderse la retransmisión de Soy tu dueña, la telenovela que protagonizó hace una década junto a Fernando Colunga, y para demostrar que tiene muy presente aquella producción, recreó en TikTok una escena de amor y celos.

Con un sombrero como los que usaba su personaje de “Valentina Villalba”, Lucero subió un clip a la plataforma en el que parecía estar hablando con Colunga.

“¿De qué otra cosa quieres seguir hablando, José Miguel? ¿De todos los besos que has repartido por el mundo y que no han significado nada para ti?”, preguntó al inicio del clip, haciendo recordar así la pasión que existía entre los personajes.

“No lo puedo creer, estás celosa”, se escuchó en la voz del actor.

Lucero recordó su personaje de "Valentina Villalba" (IG: soytuduena_oficial)

“Me estoy muriendo de celos y de rabia de tan solo pensar que puedas estar con alguien más, que puedas besar a alguien más o a cualquier otra que no sea yo. Eres un estúpido, un engreído, ¿de verdad no te das cuenta que te amo, que me estoy muriendo por ti? Ahora llegaremos hasta el final”, expresó Lucero mostrando su capacidad para cambiar su tono de voz y expresión.

Al final, Lucero se acercó a la cámara, como si estuviera a punto de besar al actor.

Regreso a las telenovelas

Ya la semana pasada Lucero había comentado a través de su canal de YouTube que disfruta de la retransmisión de Soy tu dueña, producción en la que también participaron Gaby Spanic y David Zepeda.

Lucero trata de no perderse la retransmisión de "Soy tu dueña"

Dijo además que el hecho de recordar aquella producción reafirma su idea de que no puede volver a las telenovelas con cualquier proyecto.

“Estoy reviviendo una telenovela que me trae unos recuerdos maravillosos. Es una historia entrañable, con un reparto de actores impresionante, una súper producción de Nicandro Díaz. Todo lo que conlleva esta historia está maravilloso y no en balde está siendo primer lugar de audiencia y la novela favorita, el programa mas visto en tv abierta. Cuando veo eso es cuando digo no puedo hacer un proyecto nada más por que sí. Después de ver estas cosas tan maravillosas”, comentó a sus seguidores.

“He recibido varios proyectos, sugerencias, pero tengo que decir que no ha sido lo que a mí me gustaría. Me gustaría hacer un personaje a la altura de lo que hecho antes, personajes con fuerza, encanto, inteligencia, cosas bien escritas, bien producidas, un proyecto que me enamore. Lo que busco es un personaje para poder protagonizar una historia que al público atrape, que a mí me enamore”, comentó en otra parte de la historia.

Disfrutó trabajar con Colunga (Foto: luceromexico/IG - Telemundo)

Respecto de su trabajo con Colunga, Lucero ya había hablado en otro de sus videos de YouTube hace algunos meses.

“Disfruté mucho con Fernando porque es un actor tan disciplinado, dedicado, siempre muy puntual, muy metódico, por eso ha tenido una carrera tan exitosa, porque pone el mil por ciento en todo lo que hace y fuimos grandes compañeros de telenovela”, comentó.

“No es fácil hacer escenas de besos, de amor, con alguien que no es tu pareja en la vida real. Se vuelve un poco complicado. Al principio de la filmación de una novela como ésta no conoces tanto a la persona con la que estás compartiendo momentos tan íntimos. Para eso también hay que hacer actor y saber transmitir a través de las cámaras... Eso a mí se me facilitaba mucho con Fernando porque siempre fue muy respetuoso, disciplinado, dedicado”, detalló sobre su trabajo con el actor.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Lucero confesó por qué no ha vuelto a las telenovelas y reveló que no se pierde “Soy tu dueña”

Lucero tomó con buen humor sus errores en televisión y compartió sus momentos divertidos en Twitter

“Luis Miguel me cargó en sus brazos”: Lucero reveló algunos secretos de la filmación de “Fiebre de amor”