Sin reconciliación: Aislinn Derbez ya respondió a la demanda de divorcio de Ochmann, en medio de versiones sobre un posible nuevo romance

Siete meses después de anunciar su separación parece que no habrá marcha atrás en el proceso de divorcio entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez, e incluso ella ya fue relacionada a otro hombre.

De acuerdo con el programa Suelta la Sopa, la hija de Eugenio Derbez respondió al proceso que inició Ochmann y entregó documentos en la corte para seguir con el divorcio.

El pasado junio se supo que Ochmann presentó la demanda de divorcio ante una corte de Los Ángeles y citó como fecha de separación el 10 de diciembre de 2019 (aunque ellos la dieron a conocer hasta marzo de 2020).

"Suelta la Sopa" presentó la solicitud de divorcio de Mauricio Ochmann (Captura de pantalla)

Ochmann solicitó el divorcio por “diferencias irreconciliables” y pidió una custodia compartida para su hija Kailani.

También solicitó que no se le imponga un apoyo económico en favor de Aislinn, con quien se casó en mayo de 2016, y que los bienes que lograron durante su matrimonio sean repartidos de manera equitativa.

Por ahora no está claro si Aislinn está pidiendo algo no contemplado por Ochmann, pero la actriz también ha dado de qué hablar en días recientes por su acercamiento a un hombre, lo que ha generado versiones de un posible romance.

La cercanía entre Jesh de Rox y Aislinn Derbez ha generado especulaciones de romance. Él apareció en julio en el podcast de la actriz (Captura YouTube-Aislinn Derbez)

Resulta que un hombre llamado Jesh de Rox subió hace un par de días unas fotos de Aislinn acompañadas por un mensaje romántico.

“La primera mujer de la que recuerdo que me enamoré me miró como si fuera lo único que había visto en su vida. o al menos, el único que importaba”, escribió Jesh al inicio del texto en inglés.

“Más tarde supe que ella veía muchas cosas de esa manera... Rápidamente aprendí a ponerme celoso de las flores, de los ex, de las horas en que dormía y otras cosas igualmente ridículas. Pero, por supuesto, esto fue antes de todo eso. Lo que sabía es que ella me miraba de esa manera y que yo no sabía cómo mirarme de esa manera”.

Jesh ha compartido en su cuenta de Instagram imágenes de Aislinn con mensajes sobre el amor

Ya a principios de septiembre Aislinn había aparecido en su Instagram con una foto y un mensaje acerca de la humildad y el destino.

Y un mes antes la actriz formó parte de una imagen sobre un grupo de meditación.

Según Suelta la Sopa, Aislinn y Jesh se habrían conocido en un centro de meditación, propiedad de él, y desde entonces sostienen una amistad que se ha ido fortaleciendo al paso de las semanas ya que de Rox le da “me gusta” a todas las imágenes de la actriz en Instagram.

Además hace unos días Aislinn compartió en sus historias de Instagram una foto de Jesh para felicitarlo por su cumple.

Aislinn felicitó a Jesh por su cumpleaños

“Feliz cumpleaños a este increíble ser humano. Muy agradecida por tu amistad real y mágica, sigue haciendo volar nuestras mentes con sus brillantes ideas durante los próximos 40 años, por favor”.

El pasado julio ya habían aparecido juntos en el cantal de Aislinn de YouTube para hablar del amor.

“Jesh de Rox es sin duda uno de los invitados más particulares a este podcast porque sus enseñanzas están profundamente basadas en su experiencia práctica en el estudio del ser humano, sin embargo, no pierden esa frescura y creatividad que lo caracterizan y lo asemejan a un niño pequeño descubriendo por primera vez el mundo”, comentó en aquel momento la actriz.

Además de emprendedor, Jesh de Rox es fotógrafo, escritor, conferencista, poeta y creador de KÎNDRED meditation.

