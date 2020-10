Eugenio Derbez reveló que Aislinn no quería separarse de Mauricio Ochmann

Padre e hija plasmaron aspectos de su relación en el reality show que grabaron en Marruecos (Foto: Instagram @aislinnderbez)

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann hicieron pública su separación el pasado mes de marzo, justo unos días antes de que explotara la pandemia por coronavirus que mantiene en jaque al mundo. Pese a que ya se había separado desde diciembre de 2019, la pareja lo comunicó a su público hasta meses después, destacando en las redes sociales que la ruptura se dio en medio de demostraciones de amor mutuo y de acuerdo cordial, por lo que las suspicacias de un desencuentro habrían sido echadas por la borda.

Eugenio Derbez, en una actitud prudente, se ha mantenido al margen en la separación de su hija Aislinn y el actor, pues poco ha hablado sobre esta ruptura tan mediática dentro del espectáculo mexicano; no obstante, ahora decidió romper el silencio destapando que su primogénita en realidad no quería separarse sino que habría sido su ex pareja quien tomó la drástica decisión.

La fuerte declaración del creador de programas como Al derecho y al Derbez y Derbez en cuándo, se dio en el programa estadounidense Suelta la sopa, donde el humorista detalló que el matrimonio de su hija mayor no terminó por decisión de ella, sino que fueron las circunstancias las que actuaron en contra de la mediática familia.

El comediante señaló que efectivamente el reality show que hizo la familia Derbez para la plataforma de contenidos vía streaming Amazon Prime que retrató el viaje familiar que los famosos realizaron a Marruecos a inicios de 2019 en el que participó Mauricio, De viaje con los Derbez, trajo consigo tanto cosas buenas como malas para los integrantes de la popular familia y afectó la relación sentimental entre la pareja, pero el programa no fue el mayor detonante.

El protagonista de La Familia P.Luche y padre de Vadhir, José Eduardo y Aitana dejó entrever que fue Mauricio quien dio el primer paso para la ruptura que fue anunciada públicamente al finalizar el primer trimestre de este año, según informó el programa de la cadena Telemundo.

“Ella no quería terminar la relación, no fue ella la que tomó la decisión”, declaró Eugenio Derbez, reafirmando la teoría de que Mauricio fue quien hizo la petición del divorcio.

Sobre el viaje que hizo toda la familia, donde grabaron el programa que se transmitió exitosamente en la plataforma digital, Eugenio Derbez sólo comentó que fue “una experiencia muy dura” , y es que esas vacaciones no únicamente fueron uno de los motivos de la ruptura entre Aislinn Derbez y el protagonista de Ahí te encargo, sino que también provocó que su hijo José Eduardo se separara de su hoy ex novia Bárbara Escalante.

Actualmente, Aislinn y Mauricio viven su vida por separado, enfocándose cada uno en su carrera profesional, y comparten la paternidad de la hija en común, la pequeña Kailani.

Desde que ambos histriones anunciaron el término de su matrimonio que duró casi cuatro años, afirmaron que entre ambos existía mucho amor y que la relación seguía siendo muy cordial, sólo que simplemente el amor y el cariño forjado a lo largo de la relación “se transformó en otra cosa”, por lo que seguía en buenos términos, aunque ya no como pareja sentimental, algo que acordaron por el bien tanto de ellos, como por el bienestar de su pequeña hija, quien cuenta con muchos admiradores en las redes sociales.

La relación de la hoy ex pareja de actores ha quedado al descubierto a través de internet, donde ambas personalidades suelen compartir momentos cotidianos en familia, y han destacado que festejan juntos muchas fechas importantes. También han dejado en evidencia que Mauricio Ochmann tiene plena capacidad de en cualquier momento visitar a la pequeña, quien vive con su famosa mamá.

