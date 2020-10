“Pasé momentos muy oscuros, de suicidio”: entre lágrimas, Lorenzo Méndez refrendó su amor por Chiquis y reveló que su hija la extraña mucho

Entre lágrimas, Lorenzo Méndez confesó que su hija extraña mucho a "Chiquis" Rivera (Video: Instagram El gordo y la flaca)

Los días actuales no han sido nada fáciles para Lorenzo Méndez, quien se encuentra atravesando un proceso complicado de separación de Chiquis Rivera, a quien el cantante reveló que sigue amando intensamente a pesar de haber sido ella quien decidió dar por terminado su matrimonio y presentar la petición de su divorcio ante la corte de Beverly Hills.

En la segunda parte de su entrevista para El gordo y la flaca, el ex vocalista de La original banda El limón reveló cuánto extraña a su aún esposa y que en el pasado llegó a tener ideas suicidas, de las cuales fue la misma Chiquis quien lo ayudó a salir adelante.

La periodista Tanya Charry le preguntó qué ha hecho para reconquistar el amor de la cantante, así respondió:

“A lo mejor (le hubiera llevado) serenata, este tipo de cosas, pero si me estás diciendo que quieres separación, y cambias tu número de teléfono, no tengo entrada, entonces no sé”, expresó.

"Chiquis" Rivera y Lorenzo Méndez se casaron el 29 de junio de 2019 (Foto: Instagram @lorenzomendez7)

Lorenzo destacó las cualidades maternales de Jeanney Marín, nombre real de Chiquis Rivera, y aseguró que en algún momento tenían contemplado formar una familia:

“Sí pensamos en tener hijos, y ella es una excelente mamá. Mi hija la extraña. Ella la ama y Chiquis asimiló su papel de madrastra muy, muy bien y ojalá, pase lo que pase conmigo, que sí cumpla con esa promesa que le hizo el día de nuestra boda, de ser parte de su vida”, expresó entre lágrimas.

Y es que Victoria Méndez, su hija de diez años, sostuvo una relación muy cariñosa con Chiquis, quien en todo momento se expresó bien de ella en el pasado.

El intérprete confió en que la sobrina de Lupillo Rivera cumplirá con la promesa que le hizo a su hija y expresó que “claro que si” la extraña y la ama.

En el pasado la depresión ya había sido parte de la vida de Lorenzo, y admitió que de no haber ingresado a rehabilitación, ahora estaría más afectado y ante un panorama trágico.

Lorenzo Méndez recientemente borró sus fotografías de Instagram, dejando su cuenta sin publicaciones (Foto: Instagram @lorenzomendez7)

“Pasé momentos muy oscuros, de suicidio, de cosas muy oscuras, depresión, ansiedad, rencor odio, ira hacia cosas que estaban pasando en mi vida, en mi carrera. (Fue) años atrás que todo se estaba derrumbando, yo creo que empezó con el fallecimiento de mi papá, cosas de negocios, cosas de mi carrera, cosas legales, cosas con mi ex… o sea era todo, como que '¿Qué está pasando?”, recordó.

Y ante la angustia en la que estaba sumido, fue Chiquis, con quien duró cuatro años de noviazgo y poco más de uno de matrimonio, quien lo apoyó incondicionalmente.

Si no fuera por ella no sé dónde estuviera, yo ya no podía, ya me estaba ahogando y ella estuvo ahí por mí y estoy agradecido por siempre con ella por eso, porque ella fue mi luz, ha sido mi luz siempre. Yo creo que a lo mejor para ella era demasiado, era mucho, ¿no?. pero una pareja es lo que haces, a veces hay buenas y a veces hay malas y a veces te caes

Mr. Tempo dejó entrever en recientes entrevistas que efectivamente busca una relación formal con "Chiquis" (Foto: Instagram @mrtempo)

Al respecto de las más recientes versiones que vinculan a Chiquis con el empresario restaurantero Jorge Cueva, conocido como Mr. Tempo, Lorenzo dijo que antes de dar por cierta la información difundida, primero les preguntó a cada uno por separado; ambos lo negaron.

Le pregunté y ella dijo que no, que los medios. Que no era cierto, que los medios estaban inventando. Y le pregunté a él y dijo que no. Por medio de Instagram, como hombres, como caballeros; no hay nada de qué estar peleando, no hay tiempo, somos adultos y si no quieres estar conmigo, yo me voy y les deseo lo mejor del mundo de corazón. Y lo que empieza mal, acaba mal y (Jorge) me dijo que no (tenían una relación), que le preguntara a ella, en lugar de decir que ‘no’, ¿verdad?

Respecto a la versión que afirma que el presunto romance de Chiquis y Mr. Tempo sería un truco publicitario para generar expectación sobre la próxima marca de tequila que lanzarán en conjunto, Lorenzo dijo que “Yo no creo que ella se prestaría a eso, a él no lo conozco, al muchacho, pero ella es una persona muy inteligente y ojalá sepa lo que está haciendo”.

"Chiquis" Rivera fue captada dándose un beso con Jorge Cueva en un hotel de la Ciudad de México (Video: Suelta la sopa)

Lorenzo reveló que su estado de ánimo no ha sido el óptimo, sin embargo respetará la decisión de su aún esposa:

“Anoche lloré y grité todo lo que pude en mi carro y liberé muchas cosas, yo creo que cada día es liberar y sanar. La amo con todo mi corazón. La amo a Janney Marín Méndez” agregó.

“No la juzgo quiero que sea feliz, sea con la persona que sea, sola, quiero que sea feliz porque esa ha sido mi obsesión, que ella sea feliz, es una excelente persona y ser humano, se merece ser feliz conmigo o sin mí”, finalizó.

