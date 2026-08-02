Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del 3 al 7 de agosto: Luisa destapa el gran secreto del hijo de Adriana y todo da un vuelco

Valle Salvaje: Luisa encuentra al hijo de Adriana. (RTVE)

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Valle Salvaje encara una de las semanas más importantes de las últimas semanas. Después de meses de sospechas, silencios y secretos, la verdad sobre el intercambio de bebés está cada vez más cerca de salir a la luz. Luisa, Bárbara y Rosalía pisan el acelerador en su investigación y todo apunta a que el misterio que rodea al hijo de Adriana está a punto de resolverse.

Mientras tanto, las tensiones también aumentan en otros frentes. Enriqueta continúa utilizando todas sus armas para conseguir lo que quiere, Rafael se enfrenta a decisiones cada vez más difíciles y la relación entre algunos de los protagonistas da un giro inesperado. Unos capítulos que prometen emociones fuertes y un desenlace que puede cambiar para siempre el equilibrio en Valle Salvaje.

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Lunes 3 de agosto: Manuela y Braulio recuperan la ilusión

Valle Salvaje: Manuela ha organizado un desayuno para Braulio y para ella. (RTVE)

La semana comienza con un intento de recuperar la normalidad para algunos de los habitantes del valle. Manuela decide dar un paso al frente y organiza un desayuno muy especial junto a Braulio, un encuentro que sirve para devolver la complicidad entre ambos después de los últimos acontecimientos.

En paralelo, Hernando lanza una seria advertencia a Enriqueta y le deja claro que no está dispuesto a permitir que siga cruzando determinadas líneas.

Mientras tanto, en la Casa Pequeña, un gesto aparentemente inocente de Pedrito provoca una profunda emoción en Pepa, que no consigue contener el dolor por los recuerdos que despierta el pequeño.

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Martes 4 de agosto: Rafael toma una decisión drástica

Valle Salvaje: Enriqueta manipula a Rafael. (RTVE)

La presión sobre Rafael continúa aumentando. Enriqueta consigue acorralarlo para obligarle a saldar la deuda pendiente, mientras Victoria y Mercedes siguen intentando averiguar cuáles son las verdaderas intenciones de Dámaso.

Desbordado por la situación y sin encontrar otra salida, Rafael termina perdiendo el control y toma una de las decisiones más dolorosas hasta la fecha: expulsar a Rosalía de Valle Salvaje.

Una determinación que amenaza con tener importantes consecuencias tanto para él como para el resto de habitantes de la Casa Grande.

Miércoles 5 de agosto: la trampa de Rosalía acerca la verdad

Valle Salvaje: Enriqueta le da una lección a Nicolás. (RTVE)

El episodio del miércoles marcará un punto de inflexión en la investigación sobre los bebés intercambiados. Matilde encuentra una inesperada aliada en Enriqueta, que decide darle una lección a Nicolás en un momento especialmente delicado.

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Sin embargo, toda la atención se centra en el plan ideado por Rosalía. Las parteras acuden al palacio creyendo que responden a una llamada habitual, sin sospechar que todo forma parte de una estrategia cuidadosamente preparada para desenmascararlas.

Bárbara, Luisa y Rosalía están convencidas de que ha llegado el momento de demostrar que fueron ellas quienes participaron en el intercambio de los recién nacidos.

Jueves 6 de agosto: Luisa encuentra la prueba definitiva

Valle Salvaje: Luisa llora en la cabaña de las parteras. (RTVE)

La tensión alcanza uno de sus momentos más altos de la semana. Mientras Rafael debe enfrentarse a nuevos dilemas tanto con Dámaso como con Enriqueta, en palacio las parteras intentan defenderse de las graves acusaciones que pesan sobre ellas.

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Pero la investigación da un paso definitivo cuando Luisa registra la cabaña donde viven las parteras en busca de alguna prueba que confirme todas sus sospechas.

Su búsqueda termina dando resultado al encontrar el elemento que podría demostrar que María y el verdadero hijo de Adriana fueron intercambiados al nacer, una revelación llamada a cambiar por completo el futuro de varias familias.

Viernes 7 de agosto: una huida desesperada pone el broche a la semana

Valle Salvaje: Luisa huye con el bebé. (RTVE)

El desenlace semanal llega cargado de emoción y tensión. Tras descubrir la verdad, Luisa emprende una peligrosa huida por el monte con el bebé mientras las parteras intentan darle alcance para impedir que todo salga a la luz.

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Al mismo tiempo, Enriqueta recibe una noticia completamente inesperada relacionada con sus hijos a través de Hernando, un acontecimiento que podría alterar también sus próximos movimientos. Por su parte, Rafael vuelve a coincidir con Rosalía y ambos comparten un momento de especial cercanía que deja entrever que todavía quedan muchos sentimientos sin resolver entre ellos.

Con la verdad sobre el hijo de Adriana a punto de conocerse y varios personajes obligados a enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones, Valle Salvaje cierra una semana que promete convertirse en una de las más intensas de la temporada.