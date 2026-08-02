Capturados peligrosos delincuentes de Los Pachenca o Acsn en Santander: “No hay escondite para el crimen”

Fuerza Pública logró captura de alias Manuel y alias García en Santander, investigados por amenazas y asesinatos - crédito @PedroSanchezCol/X

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En un operativo realizado en Rionegro, Santander, la Policía Nacional de Colombia capturó a dos integrantes del grupo criminal conocido como Los Pachenca o Acsn.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que fueron detenidos alias Manuel y alias García, identificados como delincuentes de alta peligrosidad y señalados de coordinar homicidios, extorsiones y amenazas contra diversos sectores productivos de la región.

La acción coordinada por la fuerza pública forma parte de una estrategia que, según Sánchez, se basa en “inteligencia, presencia territorial y resultados”. Entre los elementos incautados durante la operación se encuentran un fusil, una subametralladora, dos pistolas y tres proveedores.

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Las autoridades aseguraron que la detención de estos individuos y la incautación del armamento impactan de manera directa en la capacidad de intimidación y extorsión de la estructura criminal.

Capturaron en Santander a dos cabecillas de los Pachenca, grupo señalado de extorsión y homicidio - crédito @PedroSanchezCol/X

En su declaración, Sánchez destacó que “no hay escondite para el crimen” y subrayó que “cada captura y cada arma que sale de las calles significa menos capacidad para intimidar, extorsionar y atentar contra los ciudadanos y contra nuestra fuerza pública”.

La intervención en Santander respondió a una serie de denuncias sobre amenazas dirigidas a comerciantes, ganaderos y palmicultores de la zona, así como a labores de seguimiento criminal realizadas por la banda contra uniformados.

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La presencia de la estructura criminal Los Pachenca en el departamento ha sido motivo de preocupación para las autoridades, quienes les atribuyen la dinamización de delitos graves y un papel central en la generación de violencia local.

El reporte oficial señaló que “la fuerza pública actúa, golpea las estructuras criminales y protege a todos los colombianos sin distinción alguna”.

El ministro Sánchez, en su mensaje a la ciudadanía, hizo énfasis en la importancia de la colaboración social: “El Estado somos todos… y los buenos somos más”. Además, invitó a la población a denunciar cualquier actividad delictiva a través de las líneas especializadas.

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Operativo en Rionegro dejó dos detenidos del grupo delincuencial Los Pachenca: golpe a la estructura criminal en Santander - crédito @PedroSanchezCol/X

La ofensiva estatal contra Los Pachenca mantiene como prioridad debilitar sus fuentes de financiación y su estructura operativa.

Las autoridades recalcaron que la permanencia de los operativos de control y la captura de cabecillas refuerzan el mensaje de que “la seguridad se construye con resultados” y que la acción estatal continuará hasta desarticular los principales focos de criminalidad en la región.

Neutralizaron en Vichada a alias Efrén, jefe clave de la Estructura 39 al mando de Mordisco

En una acción conjunta en zona rural de Cumaribo, Vichada, la fuerza pública de Colombia reportó la neutralización de alias Efrén o alias Audiver, identificado como principal cabecilla de la Estructura 39, al servicio del narcoterrorista alias Mordisco.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció que “no hay lugar donde puedan esconderse los criminales” y aseguró que “más temprano que tarde caerá alias ‘Mordisco’”.

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La operación involucró a las Fuerzas Militares, el Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea Colombiana, quienes, apoyados por labores de inteligencia, dieron de baja al señalado jefe criminal.

Durante este procedimiento también resultaron capturados dos integrantes del grupo y se decomisaron armas y una embarcación utilizadas para actividades ilícitas.

Abatido alias Efrén, principal responsable logístico de grupo armado en el oriente colombiano - crédito @PedroSanchezCol/X

La trayectoria de alias Efrén supera los 17 años en el mundo delictivo. Dirigía la logística, las finanzas y el abastecimiento de la organización, además de controlar rentas provenientes de narcotráfico, extorsión, minería ilegal y tráfico de armas. Se le atribuye también la instrucción a miembros de la estructura en el uso de drones con explosivos para perpetrar ataques contra la población y las fuerzas estatales.

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El ministro Sánchez resaltó que la neutralización del cabecilla golpea directamente el núcleo financiero y logístico de la estructura, y debilita su accionar en departamentos como Vichada, Meta, Guaviare, Vaupés, Amazonas, Putumayo y Caquetá. Según el funcionario, este resultado “reduce la capacidad de expansión, movilidad y sostenimiento” de la organización.

Sánchez expresó reconocimiento y gratitud hacia los uniformados, y reafirmó el compromiso estatal frente a la criminalidad: “La fuerza pública mantiene la iniciativa operacional y seguirá actuando, sin pausa y con contundencia”.

El operativo representó un avance en la ofensiva oficial contra quienes buscan sembrar violencia en el territorio colombiano.