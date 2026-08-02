El error común que multiplica las cucarachas en la alacena sin que te des cuenta

Factores ambientales para infestaciones de plagas según la EPA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En muchos hogares, el error que favorece la multiplicación de cucarachas en la alacena no responde a una única causa evidente, sino a una suma de descuidos cotidianos que pasan inadvertidos durante semanas.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) coinciden: el crecimiento de la plaga suele comenzar cuando las personas almacenan alimentos en envases mal cerrados y desatienden la limpieza profunda de rincones y estantes.

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¿Por qué ocurre? Porque estos descuidos crean un suministro constante de alimento y refugio, y permiten que la colonia crezca sin ser detectada, a menudo durante meses.

El acceso inadvertido a comida y refugio explica la proliferación

Las guías más recientes de la EPA establecen que el origen de una infestación suele estar en la combinación de tres factores: alimento disponible, humedad y lugares de refugio.

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Cuando estos elementos confluyen en la alacena, las cucarachas encuentran el ambiente perfecto para instalarse y reproducirse.

Los CDC, por su parte, añaden que la presencia de alimentos ricos en azúcares, como dulces, mermeladas y bebidas endulzadas, incrementa el riesgo de atracción, y advierten que basta con residuos mínimos para que estos insectos los detecten y los aprovechen.

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Cuando los alimentos se almacenan en envases poco seguros y la limpieza de los estantes es incompleta, las cucarachas acceden a comida y refugios de forma continua, lo que permite que la población crezca silenciosamente y pase desapercibida hasta que la colonia está establecida.

Cuando los alimentos se almacenan en envases poco seguros y la limpieza de los estantes es incompleta, las cucarachas acceden a comida y refugios de forma continua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo trasciende la molestia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la presencia de cucarachas en espacios donde se almacenan alimentos no debe ser tolerada, ya que estos insectos son vectores de patógenos y fuente de alérgenos.

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Una investigación publicada por Donkor y colaboradores en la plataforma del National Institutes of Health documenta que aproximadamente una cuarta parte de los microorganismos hallados en cucarachas corresponden a patógenos transmitidos por alimentos, incluyendo Escherichia coli y Staphylococcus aureus.

La literatura médica, como la revisión de GL Chew sobre alérgenos de cucaracha, destaca que los excrementos, mudas de piel y restos de huevos que se acumulan en la alacena pueden desencadenar asma y alergias, especialmente en niños y personas vulnerables.

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Esta evidencia refuerza el mensaje: no se trata solo de evitar la incomodidad de ver un insecto, sino de prevenir riesgos de salud pública.

Manejo integrado y evidencia práctica

El programa de Manejo Integrado de Plagas de la Universidad de California (UC IPM) y el departamento de entomología urbana de la Universidad Texas A&M coinciden en la importancia de almacenar los alimentos en recipientes herméticos y eliminar escondites como cajas de cartón y pilas de papeles en la alacena.

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La recomendación es clara: los productos de panadería, harinas, cereales y dulces deben guardarse en envases a prueba de insectos, y la limpieza debe incluir aspirar regularmente las grietas y hendiduras, especialmente en los rincones más difíciles de inspeccionar.

Ambas universidades remarcan que la limpieza superficial de la cocina, aunque esencial, es insuficiente para prevenir infestaciones si la alacena se descuida.

Los restos de migas y polvo de azúcar, invisibles a simple vista, pueden alimentar colonias enteras si no se retiran con frecuencia.

Recomendaciones universitarias para prevenir plagas en la alacena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Errores frecuentes y alternativas efectivas

Elevate Energy, organización especializada en vivienda saludable, señala que el error más común en las despensas domésticas es la falsa sensación de seguridad que aporta una puerta cerrada y la limpieza aparente del resto de la cocina.

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Recomienda limpiar de inmediato cualquier derrame, desechar residuos orgánicos con frecuencia y evitar el uso de aerosoles o “bombas” de insecticida, ya que estos productos tienden a dispersar la plaga y suelen ser más peligrosos para las personas que para los propios insectos.

Como alternativa, la institución sugiere optar por geles y estaciones de cebo, además de mantener la vigilancia mediante trampas adhesivas y reforzar la limpieza y el orden en la alacena.

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Biología y dinámica de infestación

Según el trabajo de Donkor y colaboradores, las cucarachas domésticas buscan activamente ambientes donde puedan encontrar comida y humedad, y su comportamiento nocturno y críptico hace que pasen desapercibidas durante mucho tiempo.

La combinación de alimento disponible, refugios seguros y limpieza deficiente es el factor que más favorece la multiplicación silenciosa de la plaga.

El estudio también advierte que las cucarachas pueden transportar microorganismos desde desagües, basura o superficies contaminadas hasta los alimentos almacenados, lo que incrementa el riesgo de contaminación cruzada en la cocina.

Recomendaciones institucionales para evitar el error

Las instituciones consultadas coinciden en que la prevención de infestaciones en la alacena debe basarse en:

Guardar todos los alimentos en recipientes herméticos y resistentes.

Limpiar de inmediato migas, restos y derrames, especialmente en baldas y rincones.

Desechar o reciclar cajas de cartón y materiales que sirvan de refugio.

Aspirar y limpiar regularmente el interior de la alacena y los puntos de acceso.Sellar grietas, uniones y pasos de tuberías.

Mantener la basura cerrada y vaciarla con frecuencia.

Usar trampas adhesivas para monitorear la presencia de cucarachas.

Evitar el empleo de insecticidas en spray y consultar a profesionales en caso de infestaciones persistentes.

Prevención de plagas en alacenas: errores y prácticas recomendadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El error es la suma de descuidos invisibles

La multiplicación de cucarachas en la alacena ocurre porque los errores cotidianos —almacenar alimentos en envases poco seguros, limpiar solo la superficie y no revisar rincones— crean un entorno perfecto para que estos insectos prosperen sin ser detectados.

Las evidencias científicas y las guías institucionales dejan claro que la prevención exige rigor, vigilancia y un cambio en la percepción de lo que significa una cocina “limpia”.

Así, corregir este error no solo mejora la higiene del hogar, sino que protege la salud y la seguridad alimentaria de toda la familia.