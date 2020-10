Daniel Bisogno, otra vez contra “Chiquis” Rivera: “Quién contrata a una gorda para anunciar un restaurante”

Foto: Chiquis / IG - Daniel Bisogno / IG.

El conductor Daniel Bisogno volvió a despotricar en contra de Janney Marin, mejor conocida como Chiquis Rivera, quien durante los últimos días ha estado en el ojo del huracán por su reciente separación de Lorenzo Méndez y el destape de un posible romance con el empresario Jorge Cueva.

El presentador de Ventaneando hizo varios comentarios sobre el aspecto de la hija de Jenni Rivera, quien el pasado fin de semana fue vista en situaciones comprometedoras con el restaurantero que es identificado como Mr. Tempo.

Bisogno se dirigió hacia la cantante como “Chichis Rivera", “gorda” y “obesa” en plena transmisión del programa de espectáculos vespertino.

El comunicador incluso sugirió que el recién destapado romance ya tenía tiempo, aunque fue evidenciado gracias a las imágenes que publicó un medio de comunicación.

Daniel Bisogno volvió a arremeter contra Chiquis Rivera

“Ella dice que no, pero ya traía el romance con restaurantero”, aseguró Daniel Bisogno al comentar la noticia de que Chiquis Rivera presentó la demanda de divorcio de Lorenzo Méndez.

El comunicador fue más allá, ya que durante la misma emisión aseguró que la cantante tiene problemas de peso y hasta la llamó “obesa”.

“Quién contrata a una gorda para anunciar un restaurante. Hay que reconocer el término gordo, no tiene nada de malo”, cuestionó ante los comentarios de la unión entre Javier Cueva y Chiquis Rivera.

“Somos gente rellena” y “ahora es curvy”, comentó justo al recibir varias críticas de sus compañeros en la emisión, como Paty Chapoy, Pedro Sola o Mónica Castañeda, quienes buscaron minimizar las burlas del presentador de 47 años.

“Se acabaron las marranas paradas, ahora resulta. No me refiero a ella sino en general al obeso”, concluyó sus comentarios Daniel Bisogno.





Esta no es la primera vez que Daniel Bisogno habla mal de la hija de Jenni Rivera. A inicios de octubre, el presentador mexicano y Pedro Sola criticaron a la cantante por celebrar su nominación a los Grammy Latino entre lágrimas.

“No puede respirar, no puede respirar la gorda”, dijo Bisogno sobre las propias palabras de Chiquis, ya que en programa transmitían el video que horas antes había publicado la cantante para anunciar su nominación a los codiciados galardones.

“¡Ay no, que no ma'! Bien escandalosa, gorda”, añadió Pedro Sola quien también aseguró: “Adoro a la Chiquis”.

Bisogno trató de matizar su anterior comentario, aunque no muy convencido. “Es una muchacha llenita, ya ves que ahora no puedes decir ‘estoy gordo’ porque a lo mejor me estoy atacando a mí mismo”.

Sola insistió en que la reacción de Chiquis le pareció “un poco exagerada” con “oh my God my God”

“Mira el labio con harto colágeno, ya así como chuleta ahumada”, añadió Daniel entre risas.

La titular de Ventaneando, Pati Chapoy salió en defensa de la intérprete y de paso regañó a Pedro Sola y Bisogno: “qué bueno que esté llorando y tú y tú son una bola de amargados”.





El sonado romance

Desde hace meses se supo que Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez decidieron dar por concluida su relación, pero fue el pasado fin de semana cuando se desató una nueva polémica porque ella fue visto de la mano y dándole un beso al empresario Jorge Cueva.

Esto pronto causó gran controversia hacia la cantante, quien fue acusada de traicionar a su aún esposo.

“No fui infiel, jamás en la vida y él lo sabe, Lorenzo lo sabe y sabe las razones de nuestra separación. Por respeto a su madre, su hija y a Lorenzo no he hablado de los detalles”, comentó Chuiquis en declaraciones obtenidas por el programa Suelta la Sopa.

Días después se supo que la intérprete ya solicitó el divorcio formal a Lorenzo Méndez, al que le pidió cubrir los gastos de sus abogados.

