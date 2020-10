“Lloré y le di un beso en la frente”: Lorenzo Méndez por fin habló de su ruptura con Chiquis y confesó que estuvo en rehabilitación

Lorenzo Méndez reveló cuáles fueron las causas que lo llevaron al divorcio con "Chiquis" Rivera (Video: El gordo y la flaca)

Luego de que hace una semana se diera a conocer que Chiquis Rivera realizó la petición de divorcio en la corte de Estados Unidos, y tras ser captada besándose con el empresario restaurantero Jorge Cueva, conocido como Mr. Tempo, ahora es Lorenzo Méndez quien ha reaparecido.

El cantante se había mantenido en bajo perfil las últimas semanas, luego de que hace poco más de un mes fue Chiquis quien dio a conocer la noticia de su separación del matrimonio que conformaron por un año y cuatro meses y que aún no ha llegado a su fin.

Méndez incluso había dejado entrever que deseaba reanudar su relación con la hija de Jenni Rivera y en todo momento se expresó cariñosamente de ella; hace una semana, tras darse a conocer en los medios que Chiquis posiblemente había iniciado una relación con Jorge Cueva, Lorenzo decidió “resetear” su cuenta de Instagram borrando todas las fotografías, dejando el feed sin publicaciones.

La pareja duró cuatro años de novios y uno de casados; fue "Chiquis" quien anunció en redes sociales su separación (Foto: Instagram @chiquis)

Fue hasta el día de ayer que Lorenzo habló por primera vez sobre las razones por las que se dio su separación de la cantante de regional mexicano y destapó las inseguridades de su aún esposa, así como las faltas de respeto y mentiras, causales de la separación definitiva.

Así lo dijo el ex integrante de La original Banda el Limón en charla con Tanya Charry para el programa El gordo y la flaca:

“Fueron muchas cosas. Yo creo que inseguridades, falta de respeto, mentiras; hubo diferencias. Mi vida no estaba cuadrando, encasquetando con sus planes, planes míos, planes personales, sueños míos, metas mías no estaban en su plan de vida”, reveló.

Lorenzo Mendez llora la partida de "Chiquis" Rivera tras la separación oficial (Foto: Instagram @lorenzomendez7)

Lorenzo aseguró que deseaba volver a crear música, pues “es parte de su naturaleza y forma de vida”, por lo que sus planes involucran todo lo relacionado con el medio de la fama. Dejó ver que Chiquis no estaba completamente de acuerdo con su regreso a los escenarios, pues esto podría conllevar una posible recaída en las adicciones, de las que Méndez se alejó hace un tiempo para en aquel entonces salvar su matrimonio.

“Quería regresar a la música. La música está en mí, es parte de mi vida; no puedo quitarme eso. Pero yo creo que le tenía más miedo a las cosas que vienen con la música, no a la música en sí, pero es el mismo mundo, yo creo que causé esas inseguridades en ella por las cosas del pasado”, expresó.

Al preguntarle cuáles eran esas inseguridades, Lorenzo detalló que tenían que ver con sus adicciones, y destapó que en junio pasado tomó la decisión de internarse en un centro de rehabilitación para salvar su matrimonio, pues él y Chiquis habían entrado en una crisis en su relación.

Luego de ser captada por el empresario "Mr. Tempo", la cantante aseguró ante los medios que no había sido infiel (Foto: Instagram @mrtempo @chiquis @lorenzomendez)

“Casi nadie sabe porque nunca lo he dicho, pero para hacerla feliz y hacerla segura llegué a meterme en un centro de rehabilitación en el mes de junio, estuve un mes internado. Al salir decidí que siempre voy a ser mejor persona pase lo que pase, mi meta es levantarme y más si es para hacer a mi esposa feliz y tener paz interiormente, ahora sí que tomar al toro por los cuernos. Estuve con 10 personas, era un retiro espiritual, más que nada me reencontré con quien era Lorenzo Méndez.

A la salida de rehab pudieron reencontrarse y fue cuando ocurrió su contagio de COVID-19, del cual se recuperaron juntos. Sin embargo, días después entraron nuevamente en conflicto, pues la sobrina de Lupillo Rivera mostró desinterés en los planes de Lorenzo.

“Al salir vivimos una paz bien bonita, lamentablemente la paz no duró mucho tiempo. Empecé a platicar de mis planes, cosas que son importantes para mí, que me hacen sentir hombre, y no sé, tal vez no son los mismos planes de ella. Duramos como tres días (con diferencias), y cada vez que queríamos platicar no podíamos quebrar la línea de comunicación”, agregó el cantante.

El mensaje de "Chiquis" donde dio a conocer la ruptura de su relación, asegurando que fue un acuerdo mutuo (Foto: Captura de pantalla)

Dijo que la separación no fue una decisión bilateral, pues él aún tenía la esperanza de poder salvar su matrimonio.

“Quiero aclarar algo, ella dijo que fue algo mutuo y en realidad no, yo soy una persona que siento que mi amor se merece, pero ella me dijo, después de dos días, que era mejor (separarnos). Me acuerdo que lloré y le di un beso en la frente y le dije ‘vamos a estar bien’. Agarré lo más que pude de mis cosas y me fui a Texas. Pasan estas semanas, yo tratando de dar espacio, pero yo creo que en su corazón ya era definitivo”.

Méndez aseguró que el tiempo en que estuvo unido a Chiquis su único propósito fue hacerla feliz: “Mi obsesión en estos últimos años era hacer a mi esposa feliz, por eso me perdí. Todos tenemos nuestros propios demonios, nuestros propios traumas”. Aunado a estas declaraciones, la entrevistadora reveló que fuera de cámaras Lorenzo le confió que su mayor error fue haberse salido de la casa que compartía con su aún esposa.

