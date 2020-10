“Le mando un beso a mi amor”: Mr. Tempo dio detalles de su relación con Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez no se quedó callado

Chiquis Rivera aún se encuentra casada legalmente con Lorenzo Méndez, quien eliminó las fotos de su cuenta de Instagram (Foto: Instagram @mrtempo / @chiquis / @lorenzomendez)

Hace un mes la pareja conformada por Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez dio por terminada su relación, dejándolo claro en un comunicado. Tras darlo a conocer, Chiquis se dio unas semanas para vivir el duelo de la ruptura, pero fiel a su costumbre, ahora se ha dejado ver con mejor ánimo.

Todo indica que ya está recuperada y se ha vuelto a dar una oportunidad en el amor, tal como muestra el video difundido por Suelta la sopa, donde se le ve a la cantante muy cariñosa con el empresario restaurantero Jorge Cueva, conocido como Mr. Tempo.

Se sabe que el oriundo de Guadalajara y afincado en Estados Unidos, donde construyó un imperio de restaurantes con presencia en la Unión Americana, ha sostenido una relación de amistad por cuatro años con la hija de Jenni Rvera.

Ambos personajes han mostrado cómo han pasado tiempo juntos en los restaurantes y los viñedos en Valle de Guadalupe, propiedad de Mr. Tempo, quien tiene planes de negocios con ella, pues será la imagen de una de sus compañías.

Chiquis Rivera fue vista en la Ciudad de México muy romántica al lado de Cueva (Video: Suelta la sopa)

Por su parte, Lorenzo Méndez ya borró de su cuenta de Instagram las imágenes donde aparecía al lado de Chiquis, con quien se casó el 30 de junio de 2019 en Pasadena, California tras varios años de relación.

Tras los rumores que señalan a la cantante de ser infiel, puesto que aunque no se ha separado, sigue casada, la nominada al Grammy Latino ha declarado que ella “no ha faltado” a su matrimonio, pero prefiere no revelar mayores detalles por respeto a la madre y a la hija de Lorenzo.

“Yo tengo ya casi cuatro años conociendo a Jorge, nos hemos hablado durante mucho tiempo, y pues ya una semana platicando también de negocios…, pero yo sé que le gusto, me lo dijo de frente, pero él sabe que estoy en un proceso. No fui infiel, jamás en la vida y Lorenzo lo sabe”, dijo en un encuentro con los medios.

Respecto al video donde se les ve dándose un beso en un hotel de la Ciudad de México en una reciente visita, Chiquis escribió en su cuenta de Twitter: “Me dieron la opción de comprar las fotos, pero dije que no. ¿Para qué? A mí me enseñaron a afrontar las cosas de frente. El que nada debe, nada teme”.

"No fui infiel": Chiquis Rivera se defendió de las acusaciones tras ser vista con Mr. Tempo

Por su parte Lorenzo Méndez escribió ante la polémica: “Lorenzo Méndez. Hijo de Juan y Paula Méndez. Siempre he sido y seré un caballero. Esos son mis principios, y mis valores. Nunca hablaré mal de una mujer que me hizo tan pero tan feliz. El universo tiene suficiente amor y buena energía que dar para todos”.

En este contexto, fue Mr. Tempo quien reveló más detalles de la relación que lo une con la cantante de regional mexicano: “Es la nueva socia de mi compadre, mi hermano, mi carnal, (el actor Alberto Agnesi); somos socios, la invitamos al proyecto del Tequila Reina del Sur. Vinimos a celebrar el contrato”, contó en el programa De primera mano.

“¿A quién no le gusta Chiquis Rivera? Ve los ojazos que tiene. Cenamos hace una semana en King & Queen Cantina en Santa Monica, trajo a su equipo de trabajo, su hermano, volvimos a hacer otra cena ya para hablar del negocio. Hablé con mi socio, ‘¿qué te parece que sea ella la que tenga la botella Reina del Sur?’” agregó.

“La conozco desde hace tiempo, la dejé de ver un tiempo (no fui a la boda), años que no la veía, sus tíos van a mis restaurantes, su abuelo me parece que ya fue al restaurante, es una bonita relación y se dio”, dijo el empresario mexicano quien también reveló que es un hombre divorciado, contrario a los rumores que de él han circulado.

Legalmente me separé hace dos años y el divorcio quedó hace 6 meses, legalmente no estoy casado. A los medios que inventan cosas y dicen que estoy casado o comprometido: En Estados Unidos se complican las cosas a veces por los abogados y mi divorcio duró año y medio

La cantante y el empresario se conocen desde hace cuatro años aunque dejaron de verse hace un tiempo (Foto: Instagram de Chiquis Rivera y Mr Tempo)

Al ser cuestionado sobre si tiene o no un noviazgo con Chiquis, Mr. Tempo prefirió la discreción:

“Por respeto, el hombre nunca tiene que hablar y por ese mismo respeto tengo que decir la verdad porque la están atacando en redes sociales: no es cierto, es falso todo lo que están diciendo: que ella fue infiel, que no estuvo bien lo que hizo. Fue una cena muy tranquila, muy agradable, y acá en México el tequila, la confusión de que “se toma a besos”, la noche de amigos, la felicidad de celebrar la nueva sociedad, se dio eso y es todo”, expresó.

Y ante la pregunta de "¿Te gusta Chiquis para algo serio?, el empresario continuó con los elogios:

“¿Por qué no? Es una mujer espectacular, es una mujer apasionada, exitosa, muy trabajadora, de un gran corazón. Si la llegaran a conocer a nivel personal, muy religiosa, muy buena persona.”, agregó.

Aseguró que desea seguir tratando la relación en discreción y con respeto, pues no quiere faltar al matrimonio de Chiquis, ni propiciar que se atacada:

El empresario llegó a los 18 años a Estados Unidos, donde comenzó como lavaplatos (Foto: Instagram @MrTempo)

“Por respeto por lo que está pasando nos vamos a dar nuestro tiempo. Está la sociedad, la amistad. Con ese corazón, con ese humano, con esa persona tan hermosa, como socia, como amiga cuenta conmigo al mil por ciento”, dijo para dar una exclusiva: “Va una primicia: Le mando un beso a mi amor, lean entre líneas.”

Jorge Cueva aprovechó para enviarle un mensaje a Lorenzo Méndez:

“Yo de hombre a hombre, con respeto, soy bien blanco y negro, que las cosas no se dan a la fuerza. Si tu pareja te está diciendo no quiero estar contigo, ya se acabó, uno como hombre tiene que tener un poquito de orgullo y amor propio y darte la vuelta. El forzar las cosas y empezar a atacar eso no es de hombre, no es de humanos.”

El mensaje que Lorenzo Méndez publicó esta tarde en su cuenta de Twitter (Foto: Captura de pantalla)

Por su parte, hace unas horas Méndez publicó un críptico mensaje que aseguran va con dedicatoria al empresario: “Cuando te mandé mensaje hace días lo negaste. Las cosas se dicen con huevos, mijo. Está buena la promo”, en referencia a las imágenes publicadas en las que se le ve a su aún esposa besándose con el empresario restaurantero.

