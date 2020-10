“Ni andaban”: Pepillo Origel desmintió que hubiera una relación entre Fey y Zalvador Zerboni

El conductor y periodista de espectáculos Juan José “Pepillo” Origel reveló que nunca hubo una relación entre la cantante Fey y el actor Zalvador Zerboni, situación con la que vio envuelto en polémica pues fue culpado supuestamente por la fallida relación entre los dos artistas.

Juan José Origel dijo, en el popular programa matutino “Hoy”, que se nunca hubo una relación formal entre Fey y Zalvador Zerboni. Así fue como lo dijo el conductor:

Les voy a decir de algo que me enteré. Alguien muy cercano a la familia de Fey dijo que ni andaban, solamente salieron una vez. Eso fue lo que me dijeron

Esto, porque en los últimos días resurgieron algunos rumores que afirmaban que el actor se vio relacionado en un romance con la cantante Fey, quien se une a la larga lista de conquistas románticas del actor, quien ha sido relacionado con diversas estrellas como Livia Brito, Alejandra Guzmán, Candela Márquez, Angelique Boyer, Ivonne Montero.

A esa suma había que añadir a Fey, sin embargo, el mismo “Pepillo” dijo que recibió una información de parte de familiares de la cantante, quienes supuestamente le dijeron que la relación entre Fey y Zerboni sólo duró una sola cita romántica, por lo que el supuesto noviazgo no se habría dado.

El mismo “Pepillo” se deslindó de ser el responsable de que la cercanía entre ambos artistas finalizara, y dijo que ya cualquiera le echa la culpa de las rupturas y de los conflictos que se dan en el medio del espectáculo:

Nunca te separa nadie, si estás enamorado así te hagan lo que te hagan no lo sueltas. He dicho

Y es que Fey en estos momentos se encuentra en uno de los momentos de mayor impulso de su carrera en los últimos tiempos, ya que recientemente realizó una colaboración con Paul Oakenfold, con el que estrenó el sencillo “The Perfect Song”, con lo que volvió a figurar como tendencia en las redes sociales, luego de celebrar 25 años de carrera.

Fue precisamente en una entrevista con el programa de espectáculos De Primera Mano en donde relató que siempre ha habido personas que intentaron moldearla para caber en el rol de ser una estrella pop ideal. Así se refirió la cantante relacionarse con sus productores:

Yo nunca me he dejado moldear, me he dejado moldear por la vida que es algo muy diferente. Siempre he hecho lo que yo querido. A veces es mucho más difícil hacer lo que tú quieres cuando estás empezando tu carrera artística y llegas a una disquera y le dices a los productores, a los presidentes, esto es lo que soy, esto es lo que me gusta. Y los terminas convenciendo cuando te ven haciéndolo con gusto