“Me mandó un mensaje muy sacalepunta”: Gustavo Adolfo Infante reveló que Alfredo Adame lo intentó intimidar por una entrevista con Diana Golden

El conductor de espectáculos Gustavo Adolfo Infante regresó a la polémica con Alfredo Adame luego de que el periodista recibiera mensajes amenazadores de parte de Adame con el fin de que se reservara los detalles de su vida privada tras una entrevista con Diana Golden.

Fue el mismo Gustavo Adolfo Infante quien reveló que había recibido los mensajes de Adame. Todo lo explicó en el programa De Primera Mano, donde mostró la entrevista que le hizo a la ex esposa de Alfredo Adame. Infante dijo que recibió mensajes agresivos de Alfredo con el fin de que no pasara la entrevista con Diana Golden que se hará pública el próximo sábado. Así lo informó el conductor:

Alfredo Adame ayer me mandó un mensaje muy sacalepunta, muy pasadito de tueste conmigo. Que quería que no pasara el programa de Diana Golden. Supongo que alguien se lo mandó a Alfredo, vio el programa de Poncho De Nigris (en donde avisó de la entrevista con Golden) y sí, muy salsita, que porque conocía mi historia y la iba a divulgar

El conductor reconoció que no sabe a qué se refiere con eso de “divulgar su pasado”, pero dijo que no se iba a dejar amedrentar y que la entrevista pasaría de igual forma tal y como estaba planeado. La entrevista retoma algunas de las polémicas del matrimonio en donde se mencionan algunos episodios de violencia.

Además, Gustavo Adolfo Infante reveló que se está preparando un proyecto especial donde Alfredo Adame y Carlos Trejo trabajarán juntos, pero que aún se encontraba en planeación. Recordemos que recientemente el cazafantasmas interpuso una demanda contra Adame por financiamiento con recursos de procedencia ilícita y por delincuencia organizada. Así lo dijo en su perfil de Instagram:

Carlos Trejo ha hecho diversas acusaciones públicas contra Adame, entre las que se encuentran intento de homicidio y difamación, pues asegura que lo mandó a matar en una ocasión, aunque, por error, el supuesto sicario asesinó al hermano de su secretaria de un tiro en la cabeza. Desde entonces se ha iniciado un conflicto interminable en el que hasta agresiones ha habido.

Pero el tema de las denuncias no es algo único de Carlos Trejo contra Alfredo Adame, ya que también se involucró un empresario de Guadalajara, Alberto Álvarez Buenrostro, quien había sido agredido verbalmente por el actor cuando salió a defender a Susana Quintana, ex pareja de Adame y a la cual el actor sobajaba mediante supuestos mensajes telefónicos:

Este tipejo la agarró contra mí, me insultó sólo por defenderla. Se fue a mi muro y comenzó a meterse conmigo y mi familia. Tengo una niña de 11 años y una madre de 70 y tantos, y este tipejo empezó a decir que les iba a meter palos por el c... Obvio no me dejé y desde ahí Alfredo comenzó a amenazarme con matarme, balacearme, y todo lo tengo guardado en mensajes de voz de él, no es algo que yo me haya inventado