Thalía reveló qué famoso le presentó a su esposo Tommy Mottola

Thalía reveló gracias a quién conoció a Tommy Mottola (Video: Facebook@Thalía)

Emilio y Gloria Estefan son una de las parejas latinas más famosas dentro de la industria de la música y el espectáculo de Estados Unidos. Pero además de estos talentos, parece que también podrían considerarse casamenteros.

Dentro de un nuevo episodio de la serie documental de Facebook Watchs, “Latin Music Queens”, Thalía reveló que la pareja cubana fue quien le presentó a su ahora esposo, a finales del milenio pasado.

A Tomás Mottola lo conocí en la ciudad de Nueva York en una cita a ciegas de Gloria y Emilio Estefan, imaginen eso [...] lo conocí en 1998

Momentos después, el mismo Emilio Estefan apareció en una entrevista en la que confirmó la historia de la actriz mexicana. Además, agregó que los presentó porque él sentía que ellos estaban destinados a estar juntos.

El músico cubano explicó que sentía que ellos estaban destinados a estar juntos (Foto: Archivo)

“Creo mucho en el destino y le dije a Tommy: ‘Tienes que conocer a esta chica’. Le dije a Thalía: ‘Tienes que conocer a este tipo’. Son dos personas las que son tan importantes en mi vida porque compartimos tantos momentos increíbles y son mi familia”, narró el cubano.

Parece ser que la visión de Estefan fue cierta, ya que la cantante y el productor se casaron tan solo dos años después de haberse conocido. Ahora ambos comparten a dos hijos: la hija mayor, Sabrina Sakaë Mottola, quien nació en 2007, y su hijo Matthew Alejandro Mottola, nacido en 2011.

Las mexicanas Thalía, Sofía Reyes y la colombiana Farina lanzaron el pasado 24 de septiembre la serie a través de Facebook Watch. En esta han hablado de sus vidas, sus carreras artísticas y cómo han sido sus diferentes experiencias dentro de la industria.

La ex Timbiriche recientemente compartió una de las experiencias en las que estuvo más incómoda, y de las que más se arrepiente de no haberse defendido. Esto después de que un fotógrafo hubiera utilizado su identidad latina, y la explotara.

La pareja cumplirá 20 años de matrimonio en diciembre de este año (Foto: REUTERS/Danny Moloshok)

“Por alguna razón, si eres un cantante latino, siempre necesitas tener trompetas o bongos. Es como un estereotipo tan grande [...] Me acuerdo de una sesión fotográfica y el fotógrafo era estadounidense. Él vino y me entregó dos maracas. Me dijo: '¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así, dámelo! ¡Dámelo! ¡Tamal caliente! ¡Tamal caliente!”, recordó.

En la entrevista, la cantante admitió que desearía haberse salido de esa sesión, pues sabía que eso no la representaba en lo absoluto.

Ahora, lo lamento porque no dije: ‘Empaca todo, nos vamos de aquí’. Sentí que no era yo, no era lo que quería dar al público. Por eso siempre controlo todo lo que hago, mi trabajo, mi música, mi negocio

Reinas latinas

Esta nueva serie vino de la mente de Thalía, según le relató a la agencia de noticias EFE, y tiempo después tuvo la idea de convocar a Reyes y a Farina para que se unieran a la iniciativa.

Thalia contó que ha sido estereotipada por su identidad latina (Foto: Instagram - @thalia)

“El proyecto busca contener el dominio que tienen los hombres en las carteleras musicales y reforzar la unidad y las alianzas entre las artistas femeninas”, indicó Thalía.

La cantante señaló que debido a que hay tantos proyectos que se están dedicando a hacer grandes cosas, por lo que es importante que haya un apoyo entre ellas mismas.

“Hay muchísimas mujeres haciendo grandes cosas y tenemos que apoyarnos entre nosotras”, agregó la artista mexicana.

