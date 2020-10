“Parecen hermanas”: Maite Perroni presentó a su mamá y sus seguidores la llenaron de elogios

La actriz y cantante se presentará junto a parte de sus compañeros de RBD en concierto virtual el próximo diciembre (Foto: Archivo)

Maite Perroni sorprendió recientemente a sus seguidores en Instagram con una fotografía, pero no fue la cantante y actriz quien protagonizó dicha imagen, sino su madre.

La famosa ex integrante de RBD mostró a su público de dónde heredó su belleza, pues con la foto que compartió quedó en evidencia que su madre, Maite Beorlegui, es una mujer hermosa, a quien le dedicó un conmovedor mensaje de amor y admiración.

En la fotografía se puede apreciar a una mujer joven, que incluso algunos de los cibernautas pensaron que se trataba de la misma actriz, sin embargo, con el texto de Perroni quedó claro que se trata de su progenitora. En la foto se le ve a la señora portando un vestido oscuro, bastante concentrada y revisando documentos.

La actriz de la serie Oscuro deseo, gran éxito de la plataforma Netflix, compartió el amor que tiene hacia su madre y lo muy agradecida que está con ella por ser la única persona “capaz de amar tan intensamente” que le ha enseñado bastantes cosas, además de señalarle sin tapujos, lo que está realizando mal.

La exitosa serie mexicana "Oscuro deseo" tendrá segunda temporada en Netflix (Foto: Efe)

Con el siguiente texto, la artista presentó a su madre, quien es Terapeuta psicosomática, consteladora y conferencista:

“Ella es el ser más hermoso que han visto mis ojos, la que tiene el corazón más amoroso que me ha cuidado y protegido, la que me dice las verdades más fuertes y honestas, la que me ubica en la vida cada vez que es necesario, la que me ha enseñado a ser la mujer que soy, la que habla de frente y dice las cosas aunque no te guste oírlas, la que con sólo mirarte y sin decir una palabra es capaz de dártelo todo, la que me ha enseñado a usar mi voz , a hablar con la cabeza y a sentir con el alma”, comenzó la artista con su emotivo mensaje.

“De la que he aprendido que prefiero poco pero verdadero a mucho pero falso, la que no tiene miedo a defender lo que piensa y siente, la que camina con la cabeza en alto a pesar de las circunstancias, la que más amor en este mundo me ha dado y la que más me inquieta cuando nos enojamos , la que me ha enseñado a volar pero nunca a olvidar, la que me ha enseñado que no pensar igual, no es separarnos, la que me ha dado fuerza cuando más frágil me he sentido. Los que de verdad la conocen saben cómo ama, y el ejemplo que a mí me ha dado, porque ser tu hija ha sido mi mejor regalo . Te amo con todo lo que soy, por ti todo siempre”, escribió la joven.

Maite Beorlegui cuenta con poco más de 7 mil seguidores en Instagram (Foto: Instagram @maiteperroni)

Aunque no se especificó si el extenso mensaje fue escrito para celebrar el cumpleaños de la señora o alguna fecha en especial, los internautas no dudaron en felicitarla y encontraron un enorme parecido entre Perroni y su mamá; no faltaron quienes asegurararon que “son igualitas” que hasta “parecen hermanas”.

“Ya veo por qué saliste tan bellísima, Maite. Hermosísimas las dos”, “Qué hermosas palabras, qué bella tu mamá, qué bonito es lo bonito, amores hay miles, pero el de una madre es indefinible”, escribieron dos de sus casi nueve millones de followers.

La mamá de la estrella no comparte fotografías personales, ésta es la única que aparece en su cuenta, donde suele compartir frases motivacionales (Foto: Instagram @maitebeorleguie)

Dicha publicación de la artista que se unirá al tributo a su banda RBD el próximo 26 de diciembre ha superado las 125 mil reacciones, pues sus seguidores no dudaron en demostrarle su amor y elogiar a la madre de su artista.

Cabe recordar que hace unos años la señora Maite Beorlegui luchó contra el cáncer de mama, una etapa muy difícil en la vida de la cantante, de acuerdo con lo que ha contando en varias entrevistas.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Sin ropa interior, la tendencia por la que señalaron a Maite Perroni de copiarle a Danna Paola

Netflix confirmó la segunda temporada de “Oscuro Deseo”: volverá la historia contada por Maite Perroni y Alejandro Speitzer

Así superó Alejandro Speitzer las fuertes escenas de Oscuro Deseo con Maite Perroni