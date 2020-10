Exatlón 2020: eliminaron a Patricio Razo y acusaron de homofobia al programa en redes sociales

Exatlón México llegó al final de su sexta semana de concurso, el programa y los competidores han tenido una semana turbulenta tanto dentro como fuera de las cámaras. Para el juego de eliminación de esta semana se encontraban en peligro las mujeres del equipo Titanes y los hombres de Héroes.

Para definir que participantes estarían en la “Pugna máxima” los dos equipos se enfrentaron en el circuito de velocidad de la competencia. Esta vez, a diferencia de las últimas semanas solo se jugaría un concurso para definir el color de los posibles eliminados.

Los equipos tenían como objetivo ganar 10 veces el circuito para conseguir pasar a la siguiente semana todos juntos. En un duelo muy cerrado, fueron los rojos quienes lograron ganar en los relevos. Esta vez, el final era difícil, se trataba de tirar cuatro pinos lanzando pelotas por el piso para luego ingresar el último esférico en una canaleta al centro de la plancha.

Así, el equipo azul tuvo que aceptar la noticia de que otro de sus compañeros tendría dejar la competencia. Pascal Nadaud, el jugador de Rugby, y los gimnastas David Juárez “La Bestia” y Patricio Razo tuvieron que hacer varias veces el circuito por las permanencia en las playas de Exatlón.

Razo tuvo que enfrentarse a la eliminación, pues su equipo se vio obligado a seleccionar al último participante que tendría que hacer el circuito.

El duelo por la eliminación comenzó con la caída de cada uno de los gimnastas e su primer circuito mientras que el jugador de Rugby estuvo a la delantera de la competencia. Sin embargo fue Patricio Razo quien perdió primero sus cinco vidas.

El gimnasta tuvo que despedirse de la competencia y de sus compañeros del equipo Héroes. Dijo que su tiempo en las playas de la competencia fue muy bien aprovechado y compartió al despedirse que :

Lo que más me dolía es que pasara lo que pasara aquí me iba a doler muchísimo (...)acabar esta aventura no es m i preocupación el mundo es más inmenso