Turbulencia en Exatlón 2020: exigen la salida de Toño Rosique por supuesto favoritismo hacia los azules

Las críticas se desataron contra Toño Rosique (TW: Antonio_Rosique)

La jornada más reciente en Exatlón 2020, que terminó con la salida de Nat Brito de la competencia, también dejó varias críticas al presentador de la emisión, Toño Rosique, y en redes sociales algunas voces se alzaron pidiendo su salida.

El nombre de Rosique amaneció este lunes entre las tendencias de Twitter en México y se debió a que seguidores del programa de TV Azteca no están de acuerdo con el supuesto favoritismo que Toño ha mostrado hacia el equipo azul, de los Héroes, por encima del equipo rojo (Titanes).

Incluso se creó un hashtag que varios usaron: #FueraRosique.

“Ya no debió ser la voz de esta temporada, ya no está ubicado, quiere tomar un bando y eso está mal”, “sáquenlo de Exatlón por poco profesionalismo, ¡fuera!”, “exigimos el mismo trato a los competidores, todos son iguales, se ve tu favoritismo hacia los azules y eso te resta credibilidad, eres conductor, no payaso”, “no debes tener favoritismos”, “la preferencia descarada de Rosique por los azules”, se leía en algunos de los mensajes.

Algunos mensajes contra Rosique

Los usuarios hicieron referencia al discurso que dio Rosique, destacando la “templanza” de Ernesto Cazares (del equipo azul) en juegos anteriores y haciendo referencia a cómo Heliud Pulido, de los rojos, se burló de él chupándose un dedo cuando salió victorioso en el juego por la fortaleza.

Los usuarios de Twitter expresaron su molestia contra Rosique

En un meme recordaron que Rosique apoyó a Keno y a Cecilia, de los azules, con palabras como “Eres una gran atleta y lo has demostrado” o “Por mujeres como tú este país debe cambiar y está cambiando, cuenta con mi apoyo”, pese a que en el caso de esta última, por ejemplo, se mostró una imagen dando un codazo a Pato Araujo.

Le recordaron su apoyo a los azules

De hecho ese codazo desató una polémica en las primeras emisiones de la nueva temporada, porque Pato la llamó “marrana” y en redes sociales se desataron fuertes críticas contra el integrante del equipo rojo.

En los recientes comentarios contra Rosique algunos usuarios pidieron que el equipo rojo también fuera reforzado con cuatro elementos, como ocurrió con el azul.

Por ahora Rosique no ha hecho comentarios sobre las críticas en su contra. En su discurso antes de anunciar quién era la eliminada del domingo solo señaló: “Hoy estoy orgulloso de lo que he visto. Mi admiración, mi respeto y mi aplauso emocionado para ustedes. Ha sido uno de los duelos más cerrados y más intensos que he visto en mucho tiempo”.

Libres de COVID

Hace unos días Rosique ofreció una entrevista al programa Venga la alegría para calmar cualquier alarma respecto de la salud de sus integrantes y es que poco antes se había dicho que fueron detectados casos de COVID-19 en la producción.

Rosique descartó la semana pasada que haya contagios de COVID-19 en Exatlón (Foto: Twitter/@ExatlónMX)

Agradeció primero al público que ha seguido las aventuras de los competidos y más adelante expresó: “Estamos muy sanos, muy contentos, muy alegres. Todos los competidores que lidero, a los que tengo la gran fortuna de guiar, se encuentran en perfectas condiciones”.

Dijo además que tampoco él tiene problemas de salud.

“Yo, gracias a Dios, también estoy en perfectas condiciones. Aquí seguiremos tomando todas las medidas para que la aventura del Exatlón sea sustentable. Tú también cuídate, usa cubrebocas, sana distancia, vamos a cuidarnos”.

