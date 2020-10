“Tuve mucho susto”: Sherlyn pudo huir de Cancún ante la llegada del huracán Delta

(Foto: Instagram de Sherlyn)

La llegada del huracán Delta modificó por completo las actividades y planes en el Caribe mexicano. La intensidad del fenómeno natural y los pronósticos ante su llegada a Cancún, en Quintana Roo, impulsaron a Sherlyn a buscar la manera de salvaguardar su integridad y la de su pequeño hijo, André.

La famosa mexicana fue de las pocas personas que pudieron salir del estado caribeño antes de la llegada del huracán Delta. La actriz y cantante compartió su arribo al aeropuerto Cancún, donde abordó el último vuelo con destino a la Ciudad de México.

Mencionó que a pesar de que pudo quedarse con sus amigas en Quintana Roo y arriesgarse a la aventura, prefirió abandonar el centro turístico para no poner en peligro a su hijo André, nacido hace unos meses.

La famosa mexicana anunció desde anoche que se encuentra en su casa a salvo, en compañía de su hijo André y en espera de que la emergencia concluya, deseándole el bien a los habitantes de Quintana Roo.





“No me quedé tranquila de estar aquí en pleno huracán con André. Estoy tratando de salir de Cancún, no me quiero arriesgar a los vientos, los vidrios y esas cosas con un bebé”, dijo la también presentadora antes de abordar la última aeronave con destino a la capital del país.

Ya en su casa, Sherlyn comentó que ama a Quintana Roo y deseó que la intensidad de este fenómeno natural descendiera sin causar grandes estragos entre la población.

“Si hubiera estado sola quizá me hubiera quedado con mis amigas a pasar el huracán juntas, por la aventura juntas o yo qué sé, pero con el bebé cambia totalmente... tuve mucho susto la verdad, ni siquiera me lo pensé, no me dio tiempo ni de futurear, fue de pensar cómo se resuelve y cómo salimos de aquí”, concluyó en sus historias de Instagram.

Ayer por la mañana comentó que se quedaría en la zona afectada, aunque finalmente no fue así: “No me tocaba un huracán desde que era puberta. Estoy un poco nerviosa, pero todo va a salir bien, la gente actúa con mucha tranquilidad, mucha responsabilidad, van a evacuar todos los hoteles, afortunadamente yo tengo acá a todos mis amigos”.

La ex presentadora de Netas Divinas había documentado su experiencia en el Caribe mexicano desde que llegó la semana pasada, a pesar de que su estancia fue entorpecida por las presencia de dos fenómenos naturales, primero con la tormenta Gamma y ahora con el huracán Delta.

El pasado fin de semana relató desde su cuenta de Instagram que prefirió quedarse en su habitación ante la llegada de la tormenta tropical Gamma a Quintana Roo.

“Hay alerta roja por la tormenta aquí en Cancún. Nos tocará quedarnos en el cuarto hoy, con precaución, cuídense mucho, no salgan si es necesario”, recomendó desde su red social.

Otros famosos en medio del huracán

Bárbara de Regil, Fernando del Solar y Roberto Palazuelos son personalidades que ya se encuentran a salvo en diferentes zonas y en espera de que la emergencia concluya en Quintana Roo, aunque tuvieron formas distintas de enfrentarse a la llegada del fenómeno meteorológico.

Bárbara de Regil encontró junto con su familia un refugio seguro (Foto: Instagram de Bárbara de Regil)

Bárbara de Regil encontró junto con su familia un refugio seguro y adoptaron las medidas de seguridad necesarias para sobrevivir al impacto del huracán Delta, que esta mañana ya se debilitó a categoría 2.

“El huracán llega en la madrugada, dicen que viene fuertísimo, yo nunca en mi vida he vivido un huracán y es mi primera vez... estoy bien, yo confío en que va a pasar y mañana va a ser un súper buen día”, concluyó.

Fernando del Solar contó algunos detalles de los preparativos en Cancún ante la llegada del huracán Delta (IG: fernandodelsolar)

Fernando del Solar, quien se encontraba de vacaciones en Cancún, también fue evacuado por el personal del hotel que ocupó hasta ayer por la tarde.

“Seguimos en Cancún, todo está muy bien, nos están evacuando y llevando al refugio. El huracán Delta ya es categoría 4 y esperamos que no pegue fuerte aquí en Quintana Roo; lo bueno es que estamos prevenidos”, aseguró en su red social.

Roberto Palazuelos fue otro que pudo abandonar la zona caribeña. El “Diamante negro” utilizó un jet privado para alejarse de la emergencia justo después de desalojar sus hoteles en Tulum: “Nos vamos justo a tiempo antes de que pegue el huracán Delta en Cancún. Espero no sea grave, mis hoteles ya fueron evacuados y los turistas están a salvo. Tengan mucho cuidado, extremen precauciones. Dios, protege al caribe mexicano”.

El empresario y actor salió de Cancún a bordo de un jet privado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó esta mañana que Delta tocó tierra a las 05:30 horas de la madrugada ya como huracán categoría 2 en escala de Saffir-Simpson, y se localiza a 55 km al oeste de Cancún, Quintana Roo.

Aunque el fenómeno natural ya se debilitó, aún se esperan de lluvias intensas a torrenciales en la Península de Yucatán y vientos fuertes con rachas de 150 a 200 km/h, oleaje de cinco a nueve metros de altura y una marea de tormenta de uno a dos metros de altura en el norte de Quintana Roo y de dos a cuatro metros en las costas de Yucatán.

