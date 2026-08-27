Recta final para la elección de los nuevos magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema: fueron definidas las listas de candidatos

Entre las vacantes se encuentra la del magistrado Francisco Farfán, actual presidente de la Sala Especial de Instrucción, cuyo reemplazo será elegido posteriormente por la Corte Suprema de Justicia - crédito Corte Suprema de Justicia

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El Consejo Superior de la Judicatura, en sesión ordinaria realizada el miércoles 26 de agosto, conformó las listas definitivas de candidatos para proveer cinco cargos de magistradas y magistrados de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La decisión se produjo luego de culminar las diferentes etapas previstas en la convocatoria pública para la selección de los nuevos integrantes de esta instancia judicial.

De acuerdo con la información suministrada, el alto tribunal conformó una lista exclusivamente integrada por mujeres y cuatro listas de carácter mixto, correspondientes a las cinco vacantes que deben ser provistas. Las listas serán remitidas a la Corte Suprema de Justicia, corporación que tendrá a su cargo la elección de los nuevos magistrados.

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Entre las vacantes se encuentra la correspondiente al magistrado Francisco Farfán, quien actualmente preside la Sala Especial de Instrucción. La elección de su reemplazo se desarrollará junto con los demás procesos de selección definidos por el Consejo Superior de la Judicatura.

Estas son las listas de candidatos

Las listas fueron elaboradas después de un proceso de convocatoria pública que incluyó un período de observaciones ciudadanas y entrevistas en audiencia pública - crédito Corte Suprema de Justicia

Para suplir la vacante del magistrado Héctor Javier Alarcón Granobles, la lista quedó integrada por : Baena Pueblo Viviana Isabel, Fonseca Alvarado Javier Fernández, Hernández Murcia Justino, Márquez Rodríguez Marcela, Oviedo Arbeláez Tarcicio Hernán Carlos Augusto, Pérez Gaitán Gloria Liliana, Pérez Ojeda Madeleine, Ramírez Castaño José Fernando, Sandoval Vargas Gabriel Fernando y Uribe García Silvia Catalina.

En el caso de la vacante correspondiente al magistrado César Augusto Reyes Medina, fueron seleccionadas : Susana Quiroz Hernández, Alexandra Valencia Molina y Jimena de las Violetas Vidal Perdomo.

Para suplir la vacante del magistrado Marco Antonio Rueda Soto, el Consejo Superior de la Judicatura conformó una lista con: Sandra Patricia Cepeda López, Adriana Cecilia Alarcón Gallego, Francy Eugenia Gómez Sevilla, María Lourdes Hernández Mindiola, Freddy Miguel Joya Argüello, Julio César Martínez, Diego Antonio Montaña Bohórquez, Sandra Liliana Portilla López, Ricardo Iván Romero Moreno y Jeofrey Alfonso Troncoso Mojica.

La designación de los nuevos integrantes estará a cargo de la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados serán elegidos por la Sala Plena de la corporación para períodos individuales de ocho años.

Sobre el proceso de selección

La Corte Suprema de Justicia será la encargada de elegir a los cinco nuevos magistrados, mediante decisión de su Sala Plena, para períodos individuales de ocho años - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La escogencia de los candidatos se realizó mediante una convocatoria pública adelantada por el Consejo Superior de la Judicatura. El procedimiento incluyó diferentes fases destinadas a establecer las listas que finalmente serán entregadas a la Corte Suprema.

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Según el cronograma oficial, después de la publicación de la lista de preseleccionados se habilitó un período de publicidad y de observaciones ciudadanas. En esa etapa se permitió conocer los nombres de los aspirantes y presentar las observaciones correspondientes dentro del procedimiento establecido.

Posteriormente, los candidatos participaron en entrevistas realizadas en audiencia pública que fueron programadas a partir del 10 de agosto de 2026, como parte de las etapas previas a la elaboración de las listas definitivas.

Con la culminación de las entrevistas y de las demás fases previstas en la convocatoria, el Consejo Superior de la Judicatura procedió a conformar las listas que serán remitidas a la Corte Suprema de Justicia. A partir de ese momento, corresponderá a la Sala Plena de la Corte adelantar la elección de quienes ocuparán las cinco magistraturas disponibles.

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Una sala clave en la investigación de aforados

Los magistrados de la Sala Especial de Instrucción cuentan con facultades para practicar pruebas, adelantar investigaciones y adoptar medidas dentro de los procesos que están bajo su competencia - crédito Carlos Ortega/EFE

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia fue creada mediante el Acto Legislativo 01 de 2018 para asumir la investigación penal de congresistas y excongresistas. Su competencia comprende procesos relacionados con conductas delictivas vinculadas con el ejercicio de funciones parlamentarias.

La principal función de esta instancia consiste en adelantar las investigaciones y, cuando encuentra mérito para ello, formular la acusación correspondiente ante la Sala Especial de Primera Instancia, que es la encargada de juzgar los casos.

Este esquema está relacionado con el fuero constitucional de los congresistas, de acuerdo con el cual estos funcionarios son investigados por la Corte Suprema de Justicia en las circunstancias previstas por la Constitución y la ley.

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Actualmente, la Sala Especial de Instrucción está conformada por seis magistrados. Dentro de sus competencias se encuentra la práctica de pruebas, la adopción de decisiones relacionadas con medidas que pueden afectar derechos fundamentales y el trámite de procesos en única instancia, de acuerdo con las competencias asignadas por el ordenamiento jurídico.

En determinados casos, los magistrados también pueden intervenir como conciliadores en delitos querellables. Sin embargo, los integrantes de esta Sala no participan en las decisiones administrativas ni electorales de la Corte Suprema de Justicia y tampoco hacen parte de la Sala Plena.