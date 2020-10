“No pude salir”: Sofía Aragón, reina de belleza de México, quedó atrapada en Isla Mujeres por el huracán Delta

La modelo y presentadora Sofía Aragón, la más reciente ganadora de Mexicana Universal (certamen de donde sale la representante del país para Miss Universo), vivió horas de angustia al quedar atrapada en Isla Mujeres previo a la llegada del huracán Delta.

Sofía viajó al Caribe mexicano en compañía del fashion stylist Tony Berber. El martes por la tarde, cuando ya el huracán había alcanzado la categoría 4, la presentadora compartió en sus historias de Instagram su situación.

“Con la novedad de que estoy desde Cancún y está a punto de pegar el huracán Delta. Es el primer huracán que me va a tocar vivir en mi vida. Nos tenemos que resguardar, ya no hay regresos a Cancún, de hecho estamos en Isla Mujeres, quiero estar tranquila ... a ver si no me vuelo con una palmera o algo”, detalló.

En otras de sus historias, la reina de belleza mexicana mostró algunas de las compras de víveres que hizo junto a Tony, así como lo tranquilo que se veía el mar, sin olas, antes de la llegada de Delta.

Sofía Aragón se quedó varada en Isla Mujeres (IG: sofaragon)

Finalmente la mañana de este miércoles, una vez que el huracán ya había pasado por Quintana Roo, Sofía se enlazó al programa matutino Venga la alegría para contar su experiencia.

La modelo, quien fuera presentadora de la más reciente edición de La Voz Azteca, dejó ver que aún se registraban fuertes vientos en la zona.

“Estoy tal cual en el medio de la tormenta en Isla Mujeres, se puede ver cómo sigue el viento, cómo siguen las palmeras moviéndose”, le dijo a Sergio Sepúlveda. “ No me pude salir de Isla Mujeres, tuvimos que quedarnos aquí. Ha sido una noche difícil, no pudimos evacuar” , contó sobre las horas en que el huracán golpeó tierras mexicanas.

A Sofía y su acompañante les dieron la opción de ser trasladados a un refugio, pero consideraron que se sentirían más seguros encerrados en su habitación del hotel, en donde les dieron la facilidades para permanecer una vez que se suspendieron los traslados a Cancún.

Sofía mostró algunas imágenes de cómo amaneció Isla Mujeres (Captura de pantalla- Venga la alegría)

Aragón contó que le resultó complicado vivir el huracán en la isla.

“A las cinco, seis de la tarde, empezó a nublarse, pero todo estaba muy tranquilo. A la una de la mañana empezaron los fuertes vientos, durante toda la noche no pudimos dormir por cómo sonaban las ventanas por el viento. Se cayeron muchas palmeras, no sabes cómo lidiar con el tema. Gracias a Dios todo salió bien”.

Una vez que ya pasó lo peor, Sofía comentó que esperara a las indicaciones de las autoridades para saber qué hacer.

“Vamos permanecer en el hotel resguardados. En cuanto las autoridades den permiso de salir vamos a ver si podemos ayudar en algo a la gente de la isla porque muchas personas se vieron afectadas. Vamos a quedarnos resguardados hasta que nos den permiso de movernos a Ciudad de México”.

Delta golpeó en Quintana Roo el miércoles por la madrugada (AP)

La angustia de Bárbara de Regil

Entre todos los famosos que se quedaron varados en Quintana Roo por el huracán Delta, el caso que más llamó la atención fue el de la actriz Bárbara de Regil.

(Foto: Instagram de Bárbara de Regil)

Ella se encontraba en Tulum y en un principio no parecía tan preocupada, pero después supo que se trataba de una verdadera emergencia y no tenía dónde refugiarse.

La noche del martes Bárbara informó que ya había conseguido un lugar para quedarse junto a su hija Mar y estaba reuniendo agua y alimentos para enfrentar el paso del huracán.

