“Niurka está loca”: Consuelo Duval salió en defensa de Montserrat Oliver y Yolanda Andrade

Consuelo Duval llamó "loca" a Niurka (IG: consueloduval / niurka.oficial)

Como una persona cercana a Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, Consuelo Duval tuvo su opinión sobre el reciente incidente que ellas enfrentaron con Niurka Marcos.

La actriz y vedette cubana abandonó el foro del programa Montse & Joe de Unicable luego de que Oliver la corriera.

En un principio Yolanda Andrade negó que hubiera existido algún conflicto con Niurka, pero después ésta subió unos clips a Instagram en donde aseguró que Montserrat la corrió por querer lucirse y terminó llamándola “perra”.

Así que en una reciente entrevista, a Consuelo Duval le preguntaron qué opinaba del conflicto y de las palabras de Niurka.

Montserrat Oliver y Niurka protagonizaron una polémica (IG: niurka.marcos / montserrat33)

“Es que hay una frase que dice, ‘no me compares con un perro, no merezco tan alto calificativo’”, comentó la actriz en una entrevista para Suelta la Sopa. “Y sí, Yolanda y Montserrat son un par de perras divinas, que saben amar como perras y no lo sentí como una ofensa”.

Duval minimizó lo ocurrido y reveló que ella misma vivió un incidente similar con la actriz cubana.

“Aparte Niurka está loca, es encantadora. Un día te adora, otro día no. Ya me tocó, un día me dijo chin** tu madre. Niurka es como ella lo dijo, la señora de la polémica. Y es muy divertida, a mí me encanta”.

Las versiones sobre el conflicto

Después de la polémica desatada, Yolanda Andrade negó cualquier problema. “Definitivamente es mentira que Niurka se haya enojado y molestado el viernes que grabamos un programa especial para ella, si nosotras tenemos una amistad de muchos años. Es más, cuando terminó el programa todavía estuvimos risa y risa en el camerino... De hecho ese día Niurka llegó, me besó y bromeamos todo el programa. Es más hasta las bubis nos enseñó a la Montse y a mí”, reveló a TV Notas.

Después del escándalo que se desató por haberla "corrido" de su programa, la actriz cubana lamentó el gran "error" de Oliver.

la cubana subió unos clips a sus redes sociales en donde expresó: “A ver Montserrat, vamos por partes. Mi lenguaje corporal nunca fue de enojo, fue veloz y divertido. Tú dijiste ‘Niurka, ya vete’ y me fui”, comentó sobre el incómodo momento en la emisión.

“La verdad es que te quisiste lucir. Te vi, pero te ignoré. La pregunta es ¿por qué tratar mal a quienes damos todo en tu programa de a gratis para ayudarte a subir el rating? Tontita, se te olvidó que la reina de la polémica soy yo y no puedes venir a bailar a casa del trompo. Ese saco te queda grande, amiga recuerda que tú perteneces al club de las mustias. Si se te ocurrió a ti o te lo apuntó tu producción, ojo, el gran error fue subestimarme”, añadió.

Niurka le dijo a Oliver que no se tomara para tanto el asunto, pero cerró con un insulto. “Y no te preocupes, no es la primera vez que me corren de algún programa. No te sientas tan importante, no es para tanto ¡perra!”.

Niurka escupió a Yolanda Andrade y Montserrat Oliver

En un video dado a conocer por la revista TvyNovelas se pudo ver el momento en que Niurka escupió a Yolanda y Montserrat.

La cubana se estaba enjuagando la boca después de una dinámica pero en un momento arrojó el agua en dirección a las presentadoras, quienes no parecieron molestas por su actitud.

