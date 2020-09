“Cuando las cosas se ponen rudas”: Montserrat Oliver reapareció tras ataque de Niurka con una foto besando a su esposa

Montserrat Oliver reapareció en Instagram después de los ataques de Niurka (IG: niurka.marcos / montserrat33)

Horas después de que Niurka se lanzara con todo en contra de ella, la presentadora Montserrat Oliver reaccionó con una foto y un mensaje que parecerían estar dedicados a la actriz cubana.

En su cuenta de Instagram, este jueves cerca del mediodía, Montserrat subió una foto en la que posó junto a su esposa, Yaya Kosikova.

“Uno puede ser fuerte, pero cuando las cosas se ponen rudas te das cuenta que hay alguien haciéndote más fuerte”, escribió Oliver para acompañar la imagen en la que se veía besando en la boca a Yaya.

La mayor parte de los mensajes que recibió su post celebraban el amor entre ambas mujeres, aunque también se coló algún comentario relacionado con el conflicto con Niurka Marcos.

Horas después del ataque de Niurka, Montserrat Oliver compartió esta foto en Instagram

Y es que desde el fin de semana las dos han atraído cierta atención por lo ocurrido en la grabación de uno de los programas de Montse & Joe.

Según la información que dio a conocer la revista TV Notas el fin de semana, Niurka abandonó el foro de grabación luego de que Montserrat la corriera mientras simulaban algunos juegos sexuales. Todo había comenzado bien, pero las bromas y los comentarios fueron subiendo de tono hasta que la actriz se habría “montado” en Oliver, por lo que Montserrat le pidió a la vedette que abandonara el lugar de grabación del programa de Unicable.

Aunque parecía que Oliver hablaba en tono de broma, Niurka se tomó totalmente en serio las palabras de la presentadora y aunque ésta la llamó para pedirle que no se fuera, la cubana ya no quiso escucharla.

El mensaje de Montserrat para acompañar su foto con Yaya

Horas después Yolanda Andrade descartó cualquier inconveniente. “Definitivamente es mentira que Niurka se haya enojado y molestado el viernes que grabamos un programa especial para ella, si nosotras tenemos una amistad de muchos años. Es más, cuando terminó el programa todavía estuvimos risa y risa en el camerino”, aseguró a TV Notas.

Sin embargo, el asunto volvió a ponerse en el candelero este jueves luego de que Niurka hablara en su cuenta de Instagram.

En la red social subió algunos clips para hablar fuerte contra Oliver. “A ver Montserrat, vamos por partes. Mi lenguaje corporal nunca fue de enojo, fue veloz y divertido. Tú dijiste ‘Niurka, ya vete’ y me fui”, comentó al inicio.

Después del escándalo que se desató por haberla "corrido" de su programa, la actriz cubana lamentó el gran "error" de Oliver.

“La verdad es que te quisiste lucir. Te vi, pero te ignoré. La pregunta es ¿por qué tratar mal a quienes damos todo en tu programa de a gratis para ayudarte a subir el rating?”, se preguntó la bailarina cubana.

“Tontita, se te olvidó que la reina de la polémica soy yo y no puedes venir a bailar a casa del trompo. Ese saco te queda grande, amiga. Recuerda que tú perteneces al club de las mustias. Si se te ocurrió a ti o te lo apuntó tu producción, ojo, el gran error fue subestimarme”.

Niurka remató a Oliver al decir: “ Y no te preocupes, no es la primera vez que me corren de algún programa. No te sientas tan importante, no es para tanto ¡perra!”.

Montserrat había preferido guardar silencio, pero su reciente publicación -parece- haría referencia a los difíciles momentos que está pasando, aunque apoyada siempre por el amor de su esposa.

