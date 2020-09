Niurka coqueteó con el Escorpión Dorado en una entrevista: se olvidó de Montserrat Oliver, atacó a Carmen Salinas y reveló lo que le dijo una santera

Alejada de la controversia que protagonizó al lado de Montserrat Oliver la semana, así apareció Niurka en un segmento del youtuber mexicano Escorpión Dorado

Alejada de la controversia que protagonizó al lado de Montserrat Oliver la semana, pero fiel a su naturaleza irreverente y siempre polémica, así apareció Niurka en un segmento del youtuber mexicano Escorpión Dorado, a quien le coqueteó y contó varios detalles de su vida, principalmente sus ataques hacia Carmen Salinas y lo que escuchó de la voz de una actriz y santera cubana.

La vedette apareció en el canal del influencer mexicano, Álex Montiel, Peluche en el estuche, donde le coqueteó de forma divertida al personaje Escorpión Dorado, que también respondió con las palabras provocativas.

El divertido encuentro ocurrió a través de un episodio más de famosos al volante, en el que el Escorpión Dorado le sugirió tener un encuentro sexual y ella lo dejó aparentar una caricia en su pecho a pesar de su aclaración: “Es falsa, pero se ve bonita”.

“Estamos hechos el uno para el otro... deberíamos cog...”, comentó entre risas el influencer, que no esperó la respuesta creativa de su invitada: “Sí, deberíamos echar un palo y no le digo nada a tu vieja. Total eso se lava, queda limpio e impecable, y se lo mando empacado a tu vieja”.

Niurka coqueteó con el Escorpión Dorado en una entrevista

Los ánimos se encendieron más cuando Niurka le pidió ponerle el cinturón de seguridad y aseguró que no conoce la talla de sus senos.

“Pásalo por la bubi, es falsa pero se ve bonita; es puro silicón pero se ve bonita. Ni sé (el tamaño de la copa de su sostén), porque como yo no me la mamo”, comentó.

En la misma conversación, la bailarina y actriz confesó que sí tiene mucha actividad sexual y reavivó la polémica sobre quién ha sido la mejor “aventurera”, sobrenombre impuesto a la protagonista de la obra musical del mismo nombre.

“Yo soy cubana, yo soy muy cachonda, muy mamadora de cul... muy sexual, pero no de depravación, no promiscua, yo con mi pareja y donde sea, soy bien cochinona, bien rica, bien mamalona, bien sucia”, aseguró la ex esposa del productor Juan Osorio.

Volvió a asegurar que su actuación en Aventurera ha sido lo mejor y descalificó la opinión de Carmen Salinas, principalmente por su edad.

“Carmelita ya está chocheando, cualquier cosa que diga en esta parte de su vida uno tiene que considerar que desvaría. Además Carmelita le tiene que decir que todas son buenas, porque a todas les dice que son buenas cuando entran y cuando se van dice que todas son unas ‘culeras’, ‘unas perras’ y ‘malísimas aventureras’. Yo no (se llevó mal con la actriz), pero ella se fajó con todas”, dijo sobre sus constantes peleas con la actriz recordada por su papel de “Corcholata” en la cinta Bellas de noche.

Niurka también ventiló la revelación que le hizo su madrina y amiga, Lina Ramírez, a quien también identificó como actriz y “santera espectacular” cubana.

Niurka también ventiló la revelación que le hizo su madrina y amiga, Lina Ramírez, a quien también identificó como actriz y “santera espectacular” cubana.

“Me dijo usted trae un animalito adentro. Usted es muy transparente, angelical, humana, es muy cariñosa y todo lo bueno que puede tener un ser humano lo tiene usted; pero usted tiene tanto de eso, que su otra cara de la moneda, su lado oscuro, es un monstruo del mismo tamaño de su humildad y su ternura”, contó para los más de 8.1 millones de suscriptores del canal del Escorpión Dorado.

“Entonces usted no puede ponerle la mano a nadie porque va a matar a un cristiano, porque cuando se empu... es como una yegua que no ve para ningún lado y no hay quien la pare, ni usted misma”, concluyó la polémica vedette.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Niurka escupió a Yolanda Andrade y Montserrat Oliver antes de ser corrida de su programa

“Te quisiste lucir”: Niurka se fue con todo contra Montserrat Oliver por correrla de su programa

“Cuando las cosas se ponen rudas”: Montserrat Oliver reapareció tras ataque de Niurka con una foto besando a su esposa

Yolanda Andrade aclara qué pasó en el altercado entre Niurka y Montserrat Oliver