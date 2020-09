“Te quisiste lucir”: Niurka se fue con todo contra Montserrat Oliver por correrla de su programa

Después del escándalo que se desató por haberla "corrido" de su programa, la actriz cubana lamentó el gran "error" de Oliver.

Aunque Yolanda Andrade había descartado cualquier problema entre Niurka y Montserrat Oliver durante la grabación de su programa, la actriz y bailarina cubana demostró que sí hubo conflicto y lanzó duras palabras contra la presentadora.

El fin de semana surgió información según la cual Niurka Marcos abandonó molesta la grabación de Montse & Joe luego de que Oliver la corriera.

Aunque, según el relato, Montserrat salió corriendo detrás de Niurka, la actriz cubana se negó a volver.

Sin embargo, horas después Yolanda Andrade negó cualquier conflicto y aseguró que estuvieron bromeando con Niurka, quien tiene una versión muy distinta de los hechos.

Niurka confirmó que tuvo problemas con Montserrat Oliver, algo que Yolanda Andrade había negado

A través de Instagram stories, Niurka no sólo confirmó que Montserrat la corrió del programa de Unicable, aprovechó para enviarle un fuerte mensaje.

“A ver Montserrat, vamos por partes. Mi lenguaje corporal nunca fue de enojo, fue veloz y divertido. Tú dijiste ‘Niurka, ya vete’ y me fui”, comentó sobre el incómodo momento en la emisión.

“La verdad es que te quisiste lucir. Te vi, pero te ignoré. La pregunta es ¿por qué tratar mal a quienes damos todo en tu programa de a gratis para ayudarte a subir el rating?” , se preguntó.

La sonrisa de Niurka en los clips contrastaba con la dureza de sus palabras, que iban aumentando de intensidad.

“Tontita, se te olvidó que la reina de la polémica soy yo y no puedes venir a bailar a casa del trompo. Ese saco te queda grande, amiga recuerda que tú perteneces al club de las mustias. Si se te ocurrió a ti o te lo apuntó tu producción, ojo, el gran error fue subestimarme”.

Según Niurka, el error de Montserrat fue subestimarla (IG: niurka.oficial)

Niurka le dijo a Oliver que no se tomara para tanto el asunto, pero cerró con un insulto.

“Y no te preocupes, no es la primera vez que me corren de algún programa. No te sientas tan importante, no es para tanto ¡perra!”.

Por ahora, Oliver no ha respondido a las declaraciones de Niurka y aún falta por ver lo que realmente ocurrió.

Oliver no ha contado su versión de la historia (Foto: Montserrat Oliver /Youtube - captura de pantalla)

Otros mensajes

De sobra es conocido que Niurka Marcos no tiene problema en responder a cualquier interrogante o dar su opinión sobre conflictos o polémicas ajenas.

Y así quedó demostrado el pasado agosto cuando se manifestó acerca de la postura que Paty Navidad y Lorena Herrera han mostrado ante la pandemia de COVID-19.

La vedette cubana habló en contra del uso de dióxido de cloro, que recomendó Lorena, para combatir el coronavirus.

Niurka se ha manifestado acerca de algunas polémicas de sus compañeras del medio (Foto: Hoy)

“Es un veneno. ¿Cómo te va a caer bien? Imagínate, lo echas en la alfombra y queda blanca. Pues has de tener la conciencia muy blanca”, comentó.

Además se manifestó acerca de los mensajes que ha enviado Navidad como la supuesta implatación de un chip en la vacuna contra COVID-19 o su negativa a usar cubrebocas.

“Sólo abre el hocico cuando tengas una prueba para demostrarlo, lo demás son bla bla bla, conversaciones que has escuchado, comentarios que han leído en internet. No hay certeza de nada... No tienen que ponerte chip en ningún lado, si estás tan embelesado con el celular, que ya ni el celular te tiene localizado”.

Por cierto, también aconsejó a su compatriota Livia Brito que desaparezca un poco de la escena pública, debido a su escándalo por agredir a un fotógrafo. “¿Que cómo se arregla esto? Escóndete un ratito, guárdate, desaparécete de la faz de la tierra. El público no tiene memoria porque el público no es rencoroso. Y vuelves con una imagen tranquila. Vuelves, pláticas más inteligentemente del tema, reconoces tus errores”, comentó a Sale el Sol.

