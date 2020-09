Niurka escupió a Yolanda Andrade y Montserrat Oliver antes de ser corrida de su programa

Así fue la participación de la actriz cubana en el programa donde la corrieron

Antes de que terminara “corrida” de su programa, Niurka Marcos escupió agua a Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, como demuestra un video.

La revista TVyNovelas dio a conocer un clip de la controvertida participación de Niurka en Montse & Joe, un programa de Unicable.

La actriz le dio un trago a una botella de agua para enjuagarse la boca y aunque en un principio escupió al suelo, después lo hizo en dirección a Oliver y Andrade, que no parecieron molestas con Niurka.

El clip salió a la luz justo días después de que Niurka se lanzara con todo contra Oliver.

Niurka desató una polémica con su presencia en "Montse & Joe"

Fue hace una semana cuando se supo que la vedette cubana abandonó el foro molesta luego de que Oliver la corriera, aunque ésta lo hizo a manera de broma.

Durante la participación de Niurka realizaron algunos juegos sexuales y las bromas fueron subiendo de tono entre ella y las presentadoras.

Al parecer fue en uno de esos juegos que la actriz y bailarina se “montó” en Oliver y ésta le pidió que abandonara el foro. Aunque de inmediato fue detrás de Niurka, la bailarina la ignoró y no quiso regresar.

Horas después de que circulara la historia, Yolanda Andrade aseguró que Niurka no se enojó con ellas.

Yolanda y Montserrat no parecieron muy molestas

“Definitivamente es mentira que Niurka se haya enojado y molestado el viernes que grabamos un programa especial para ella, si nosotras tenemos una amistad de muchos años. Es más, cuando terminó el programa todavía estuvimos risa y risa en el camerino... De hecho ese día Niurka llegó, me besó y bromeamos todo el programa. Es más hasta las bubis nos enseñó a la Montse y a mí”, reveló a TV Notas.

Sin embargo, su versión contrastó totalmente con la de Niurka.

Y es que la actriz cubana publicó en TikTok e Instagram unos clips con duras palabras en contra de Oliver.

“A ver Montserrat, vamos por partes. Mi lenguaje corporal nunca fue de enojo, fue veloz y divertido. Tú dijiste ‘Niurka, ya vete’ y me fui”, comentó sobre el incómodo momento en la emisión.

Niurka dijo que sí la corrieron del programa y acusó a Oliver de querer lucirse

“La verdad es que te quisiste lucir. Te vi, pero te ignoré. La pregunta es ¿por qué tratar mal a quienes damos todo en tu programa de a gratis para ayudarte a subir el rating?”, se preguntó.

El discurso de Niurka no terminó ahí. “Tontita, se te olvidó que la reina de la polémica soy yo y no puedes venir a bailar a casa del trompo. Ese saco te queda grande, amiga recuerda que tú perteneces al club de las mustias. Si se te ocurrió a ti o te lo apuntó tu producción, ojo, el gran error fue subestimarme”, dijo antes de reírse.

“Y no te preocupes, no es la primera vez que me corren de algún programa. No te sientas tan importante, no es para tanto ¡perra!”, finalizó.

Horas después del ataque de Niurka, Montserrat Oliver compartió esta foto en Instagram

Oliver publicó más tarde una foto besando a su esposa Yaya Kosikova y la acompañó con un mensaje que parecería estar dedicado a la polémica con Niurka. “Uno puede ser fuerte, pero cuando las cosas se ponen rudas te das cuenta que hay alguien haciéndote más fuerte”.

Además habló a algunos medios y descartó haber tenido problemas con la actriz.

“Creo que se ofuscó un poco. (Niurka) Se fue arrebatadamente. Se llevó toda la mesa de dulces, ni tan enojada estaba”, comentó.

