Cynthia Rodríguez podría ser la conductora embarazada de Venga La Alegría

El elenco de Venga La Alegría pasó por momentos semiamargos esta semana luego de que el conductor Patricio Borghetti anunciara el fallecimiento de su amigo Guillermo Smythe, sin embargo ahora llegaron las buenas noticias para el matutino ya que dieron a conocer que una de sus conductoras está embarazada.

El programa quiso dejar a la sorpresa de quién de las conductoras será la afortunada de esperar un hijo, sin embargo, diversas versiones apuntan a que será Cynthia Rodríguez, la pareja del cantante Carlos Rivera, quien estaría embarazada. Así lo dio a conocer la cuenta de Instagram del programa matutino, quien además dejó el siguiente comentario:

Y es que una de las evidencias que apuntarían a que es Rodríguez quien está embarazada la dio el conductor Daniel Bisogno quien fue directamente hasta el estudio en el que se encuentra la producción del matutino para poder darle un abrazo muy afectuoso y pasó a decirle que “¿para cuando los hijos? ya esperamos sobrinos" a lo que la conductora dijo “no gracias... mejor corto esto”, mientras que Bisogno le dedicó una sonrisa.

Además se sospechó que la pareja contrajo matrimonio el año pasado pues durante sus vacaciones, la conductora admitió que sí había contraído matrimonio con Carlos Rivera e inclusive sus compañeros le hicieron burla a tal grado de que fue la comidilla de uno de los comediantes más populares de la televisora Carlos “El Capi” Rodríguez, quien en su célebre personaje de Margarita “La de Recursos Humanos” la imitó y le hizo burla sobre que ambos dormían juntos cada noche.

Poco después de esto, la misma Cynthia Rodríguez salió a decir que no se había casado y que todo era una broma relacionada con el programa, sin embargo, este chiste ha sido muy concurrente entre los programas de TV Azteca.

Justamente cuando se dio el regresó a las actividades por parte del programa matutino, Rodríguez se vio muy afectada e inclusive comenzó a llorar pues dijo que durante la pandemia sufrió ataques de ansiedad y la pasó muy mal. La conductora dijo en el programa, que este había sido el cumpleaños más difícil que ha tenido pues que se ha quedado sin ver a sus mejores amigas a quienes considera sus hermanas:

Yo con mi pastel y todo quiero hablar de mis mejores amigas, no pude elegir una. ¡Ay, dios! Son mis hermanas (...) Fanny y Jessy son mis mejores amigas, hermanas, y las amo. Y ya nada más pasa esto y las voy a ver como siempre todos los días para más aventuras como esta (...) Estoy llorando de alegría obviamente, pero mis hermanas son mis mejores compañeras. Nos veíamos todos los días, comíamos juntas, junto con mis papás todos los días. Y ustedes que son familia muégano me van a entender de pronto no poder verlas, como hoy yo quisiera