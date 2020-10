Daniel Vázquez, ex OV7, rompió el silencio tras ser vinculado a proceso por retención de menores y aclaró su situación legal

Daniel Vázquez (Foto: Instagram@danypunkrock/twitterr@Benjamin_Celis)

Daniel Vázquez, ex integrante del grupo Onda Vaselina, hoy OV7, rompió el silencio tras conocerse que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) lo vinculó a proceso por el delito de retención de menores.

Vázquez fue acusado por su ex pareja de retener a la hija de ambos en abril pasado, incluso se emitió una alerta amber por desaparición. Pero para aclarar lo sucedido, Daniel aseguró en Instagram que se trató de un momento “demasiado incómodo y delicado”, ya que la menor de edad se encontraba con él porque la madre de la niña tenía síntomas de COVID-19 y no querían exponerse al contagio.

Meses después se sabe que las autoridades capitalinas imputaron a Daniel por su probable participación en el delito de retención de menores, además un juez de control lo vinculó a proceso porque se encontraron las pruebas correspondientes del caso.

Tras conocerse la orden de la FGJ-CDMX, el cantante compartió un comunicado de prensa con el programa Ventaneando, donde aclaró que no fue detenido, pero colabora con las autoridades de la Ciudad de México para esclarecer su situación legal y favorecer al bienestar de su hija.

“Quiero aclarar que no fui detenido ni he secuestrado a nadie, siempre me he conducido a favor de salvaguardar la seguridad de mi hija y desafortunadamente no puedo dar detalles del juicio por ser un asunto jurídico”, expresó en el documento transmitido por el programa de TV Azteca.

“Soy un ciudadano honorable, respetuoso de la ley y lo que he hecho en todo momento es cuidar a mi hija, por eso solicite una medida urgente de depósito de la niña ante la autoridad competente, como un mecanismo legal para salvaguardar a mi hija, pero hasta ahorita no se ha resuelto”, añadió el ex integrante del grupo Onda Vaselina.

Daniel Vázquez se mantiene al pendiente de las investigaciones pertinentes y a disposición de las autoridades “para aportar todas las pruebas que necesiten, siempre buscando el bienestar de mi hija. Faltan por verse algunas pruebas que aporté y que son muy importantes”.

Agradeció a las personas que lo rodean por el apoyo que ha recibido y confía en el trabajo de las autoridades mexicanas para esclarecer su situación legal.

El pasado jueves la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México difundió un comunicado para informar sobre el proceso de Vázquez.

“El representante social de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, adscrita a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, aportó los datos de prueba suficientes que permitieron obtener dicha resolución durante la continuación de la audiencia inicial”, se lee en el texto difundido por las autoridades locales.

Las partes tendrán cuatro meses para aportar las pruebas necesarias respecto al caso. Asimismo se informó que el ex cantante de temas como Mírame a los ojos y Vuela más alto, deberá presentarse mensualmente en la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, “así como la prohibición de convivir con la menor de edad víctima, quien fue recuperada en una diligencia de cateo llevada a cabo por la FGJCDMX; además, fijó el plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria”.

Se dictaminó que Daniel tiene prohibido convivir con la menor de edad víctima, de quien es padre, y que fue recuperada en una diligencia de cateo llevada a cabo por las autoridades.

