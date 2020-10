Por qué se fracturó la relación entre Rocío Dúrcal y Juan Gabriel: estas son las versiones

La cantante Rocío Dúrcal nació en España el cuatro de octubre de 1944, en las cercanías de la capital de Madrid. Sin embargo, cuando se encontraba en el auge de su carrera, decidió realizar un viaje a México, país que siempre llevó en su corazón.

Fue en su primer visita al país cuando conoció al “Divo de Juárez”, Juan Gabriel, con quien trabó una gran amistad y a tal grado de que ese mismo año decidieron realizar diversas colaboraciones de canciones en rancheras que resultaron exitosas.

Incluso, el mismo Juan Gabriel le dio permiso de cantar las canciones que él escribía y que se habían hecho tan populares como “Amor Eterno” y “Déjame Vivir”.

En el año 1977, siete años después de su llegada a México, Rocío Dúrcal le dedicó un álbum: Canta a Juan Gabriel, en donde hacía una recolección de los grandes éxitos del cantante y que fue considerado como un homenaje a su amistad. El disco es considerado como uno de los más importantes de la intérprete española.

En total, Juan Gabriel y Rocío Dúrcal realizaron siete álbumes juntos, un sinnúmero de espectáculos que les dieron numerosos dividendos y llenos en cada ciudad en la que se presentaban. No obstante, como toda amistad, llegó el momento en el que un conflicto ponía en la mesa la capacidad de ambos de poder mantener su relación de hermandad.

Según algunas versiones, el distanciamiento de los cantantes se dio debido a que Juan Gabriel habría mandado un equipo de televisión a grabar parte del video musical “La Guirnalda” que en ese momento estaba grabando Rocío Dúrcal. Esto habría causado la molestia de la cantante quien se contactó con su amigo y se lo recriminó de manera brusca, lo que habría hecho que ambos se molestaran y nunca nadie pidió disculpas al otro.

Otros manejan que se trató a una discusión por cuestiones discográficas por lo cual tuvieron diferencias muy fuertes y que eso fue el centro del conflicto. La cantante española afirmó en diversas ocasiones que se había distanciado de Juan Gabriel, aunque nunca reveló las razones.

Lo cierto es que, mientras ambos vivieron, nunca más se volvieron a contactar, el conflicto quedó sin resolver y sin paz. Pasaron 10 años distanciados desde 1996 hasta 2006, fecha en que murió Rocío. Fue en este momento cuando “El Divo de Juárez” organizó un concierto con el fin de honrar a Rocío.

Esto causó el enojo de Shaila, la hija de Rocío Dúrcal, quien dijo a los medios de comunicación que le parecío poco fiel que el cantante le haya hecho un homenaje cuando falleció, pero que nunca le mandó un mensaje o siquiera una llamada a su vieja amiga.

Sin embargo, la otra hija de Rocío Dúrcal, Carmen de las Heras, dijo que en ningún momento vio que el distanciamiento fuera tan profundo, e inclusive dijo que había visitado muchas veces a Alberto Aguilera en su casa. Pero si en algo coincide Shaila con Carmen, es que el día en que Rocío murió, Juan Gabriel no marcó a nadie de la familia para dar sus condolencias. Así lo dijo:

Muere mi madre y no recibimos ninguna llamada. Eso fue así. Mi padre estaba muy dolido con él, efectivamente, y a mí me chocó muchísimo que no llamara pero es posible que Alberto sufriese tanto que no supiese cómo actuar cuando ella falleció. Quizá tenía más dolor que fuerzas para llamar a mi padre. No estoy excusándolo porque no está aquí para escucharme. Nunca se lo pregunté, no mantuvimos el contacto. Shaila sí lo ha mantenido, pero mi hermano y yo no porque él también dejó de venir a España