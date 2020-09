Carisa de León reveló que perdió un bebé de Xavier Ortiz y a punto del llanto habló de los ataques que ha recibido

Carisa de León, la viuda de Xavier Ortiz, se mostró bastante conmovida al recordar a su fallecido esposo y además de revelar que perdió un bebé de él, a punto de llanto se refirió a todos los ataques que ha recibido tras la muerte del cantante, pues algunos la han señalado como la “villana” de la historia.

En una entrevista con Mónica Noguera para De Primera Mano, Carisa recordó primero la época en que Xavier sufrió un terrible accidente en moto.

“En ese tiempo no estábamos juntos, nos habíamos separado, habíamos perdido un embarazo y como que eso había causado mucha tensión en la relación. Llegamos al cuarto mes de embarazo y perdimos a nuestro bebé. Nos separamos alrededor de noviembre y él se accidentó en febrero (de 2011)”, detalló.

Las palabras de Carisa concordaron con la versión de Olga Ortiz, hermana mayor de Xavier, quien en algunas entrevistas ha comentado que supo de la existencia de ella precisamente cuando su hermano se accidentó.

Carisa de León recordó la época en que Xavier Ortiz se accidentó (Captura de pantalla/ IG: xavierortizr)

“Él pedía que ella no entrara al hospital, seguro se acababan de pelear”, señaló Olga a Chisme No Like el pasado 14 de septiembre.

De acuerdo con la versión de Carisa, en cuanto supo del accidente fue a ver a Xavier y le propuso volver a vivir juntos.

“Le digo entonces ‘si quieres regresar a la casa con todo gusto te cuido y te ayudo y vemos a dónde nos lleva esto’. Lo cuidé tan bien que hasta tuvimos un chamaco”, comentó Carisa sobre el nacimiento de Xavi, en enero de 2012.

Un momento emotivo de la entrevista llegó cuando Noguera le preguntó sobre los ataques que ha recibido tras la muerte de Ortiz.

Carisa y Xavier se convirtieron en padres en enero de 2012 (TW: @carisadeleon)

“Creo que el público lo quería mucho, ellos también quieren encontrar una causa y están enojados”, respondió a punto del llanto. “Lo sé porque yo misma lo he sentido, también siento coraje. Quisiera regresar el tiempo y encontrar en qué momento esto sucedió, ese momento clave donde se pudo haber detenido esto”.

Carisa incluso dijo entender “cuando la gente me escribe sus mensajes de odio, porque sí me han llegado muchos, no es hacia mí, es hacia el dolor de lo que perdieron”.

De León comentó que siempre es fácil buscar a alguien y “querer acabar con el malo del cuento, porque en todos los cuentos de hadas al final el villano se tiene que morir”.

Pese a entender la molestia de la gente, Carisa - quien está acudiendo a terapia- pidió a le gente un espacio para poder vivir su duelo “sin tener que estarnos defendiendo, de verdad eso se los agradecería muchísimo”.

Al final de la entrevista, De León indicó que Sergio Mayer ha estado muy al pendiente de su hijo Xavi, comunicándose con el pequeño por teléfono.

Xavier en el hospital después de su accidente

Relación con la familia

Olga Ortiz reveló en otra entrevista la semana pasada que Carisa ya mandó pedir algunos objetos de Xavier que ella tiene.

“Me pidieron unas cosas, ‘la señora por favor quiere una foto de los discos de oro’”, comentó a Ventaneando. “Están sucios, llenos de hongos, pensaba yo ‘poco a poco los voy a ir enmarcando’. Si ella los quiere, con todo gusto. Son de su hijo”.

Olga insistió en que su familia no tenía una relación con Carisa. “Cero, nada de relación. Fuimos dos días casa de Xavier a jugar baraja, es lo único”, comentó y volvió a recordar cómo supo de la existencia de Carisa en la vida de Ortiz, cuando él se encontraba internado por el accidente que tuvo en moto y cómo su hermano no deseaba tenerla cerca.

