“Era el amor de mi vida“: Carissa de León se defendió tras acusaciones de maltrato a Xavier Ortiz

Xavier Ortiz y Carisa de León estaban separados desde hace un par de años pero aún no habían firmado el divorcio (Foto: Instagram: xavierortizr/ Captura de pantalla Ventaneando)

La ex pareja de Xavier Ortiz, Carissa de León, respondió ante las acusaciones de maltrato en contra del ex Garibaldi. La madre del único hijo del cantante señaló que esas versiones son falsas y que ella siempre estuvo a lado de su ex esposo cuando más lo necesitaba.

En una entrevista para Suelta La Sopa, Carissa dijo que ella consideraba a Xavier Ortiz como el amor de su vida y que de ninguna forma lo maltrató o lo acosó para causarle algún daño. Esto se contrapone con los mensajes que un amigo del cantante filtró a la prensa, en donde el ex Garibaldi le comentaba de la difícil situación que tenía que enfrentar con Carissa para que esta le pudiera dejar ver a su hijo. Así lo dijo Carissa de León:_

No pues no sé qué decir, cada quien busque su explicación pero espero que con el tiempo puedan entender que él fue el gran amor de mi vida y que en los momentos más difíciles estuve ahí para él. (...) Estoy segura que no es una sola cosa, estoy segura de que para llegar a ese nivel tendrían que haber sido una cantidad de cosas mezcladas

Según diversas versiones, Xavier Ortiz pasaba por muchos problemas económicos lo que fue otra de las causas que pudieron provocar su depresión (Foto: Instagram @xavierortizr)

Cuando en la entrevista le preguntaron a Carissa si había permitido a Xavier Ortiz ver a su hijo, ella dijo que no recordaba detalles del festejo, pero que no debía haber alguna restricción pues fue en enero, en una época previa a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, reiteró que no recuerda si habían festejado el cumpleaños del niño y que su “memoria la traicionaba”.

En días recientes se dieron a conocer algunas conversaciones por mensajes de Xavier Ortiz con uno de sus amigos, en donde afirmaba que se encontraba en guerra con su ex esposa y que esta le había dicho que lo quería ver “en la calle, como un indigente”. Además de que en otras grabaciones, el ex Garibaldi afirmó que ella era una mala mujer que buscaba la forma de molestarlo para que pudiera darle dinero.

Y es que los familiares de Xavier Ortiz e inclusive algunos famosos del medio del espectáculo como Carlos Trejo, afirmaron que Xavier se encontraba en una situación de crisis porque no podía pagar la rehabilitación que le permitiera retomar la movilidad. Trejo fue uno de los que se pronunció en contra de aquéllos que afirmaron que lamentaban la muerte de su amigo sin haber estado a su lado en sus momentos de mayor necesidad:

Yo me acerqué, iba en muletas y me dijo que efectivamente estaba en una situación muy dura pues no tenía el capital necesario para financiar lo de su accidente. Yo me atreví a prestarle al señor una cantidad y le dije que no era tanto un préstamo, sino que era para apoyarlo. En total le entregué 100 mil pesos. Esto lo digo y no estoy muy acostumbrado a contarlo porque fue algo que yo hice de corazón hacia él, y no se me hace ético que haya personas que ahora se quieran levantar el cuello diciendo que lo apoyaron con lo del accidente, eso es una verdadera mentira

Xavier dijo que dudaba que Carissa le permitiera ver a su hijo (Foto: Instagram/xavierortizr)

Xavier Ortiz había referido en una conversación con uno de sus amigos que su depresión le superaba cuando tenía un momento para sí, por lo que decidía mantenerse activo para poder superar los pensamientos negativos y evitar darle cabida a esos sentimiento:

Esta es la peor hora del día, cuando estoy solo en casa y tengo chance de pensar, así que ya me voy a la bici. Gracias de verdad, hermano, te siento muy cerca y me da mucho gusto porque la última vez que viniste a la cena te sentí muy lejos y me puse muy triste, pero te entiendo, mi actitud no ayuda en nada, pero ahora que regreses te prometo ser el de siempre

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Carlos Trejo arremetió contra la ex esposa de Xavier Ortiz por las supuestas demandas de maltrato

“Ando muy mal, estoy desesperado”: el crudo relato de la depresión que Xavier Ortiz padeció durante sus últimos días de vida

“Tu piel está muy tensa”: los cirujanos de “Botched” se negaron a operar a la argentina Sabrina Sabrok