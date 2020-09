Carisa de León ya mandó pedir objetos de Xavier Ortiz a la familia del ex Garibaldi

Carisa de León quiere conservar algunas pertenencias de Xavier Ortiz (Captura de pantalla/ IG: xavierortizr)

Dos semanas después de la muerte de Xavier Ortiz, su hermana Olga reveló que Carisa de León, la viuda, ya pidió algunos objetos del ex Garibaldi que ella tiene en su poder.

En una entrevista con Ventaneando, Olga Ortiz comentó que conserva algunas piezas relacionadas con la carrera de Xavier y que Carisa desea conservar.

“Me pidieron unas cosas, ‘la señora por favor quiere una foto de los discos de oro’ ”, comentó. “Están sucios, llenos de hongos, pensaba yo ‘poco a poco los voy a ir enmarcando’. Si ella los quiere, con todo gusto. Son de su hijo”.

En la misma charla, Olga insistió en que su familia no tenía una relación con Carisa.

“Cero, nada de relación. Fuimos dos días casa de Xavier a jugar baraja, es lo único”, comentó y volvió a recordar cómo supo de la existencia de Carisa en la vida de Ortiz, cuando él se encontraba internado por el accidente que tuvo en moto y cómo su hermano no deseaba tenerla cerca.

Carisa de León no tenía relación con la familia de Xavier Ortiz (Captura de pantalla)

“La conocí en el hospital cuando Xavi estuvo internado, habían terminado, se acercó a querer verlo. Después supimos que se había ido a vivir con esta señora”.

Preocupaciones económicas

Olga Ortiz comentó a Ventaneando que su hermano había saldado todas sus deudas pero tampoco contaba con el dinero que él esperaba.

“Se venía a vivir a Colima conmigo, aquí me había dicho ‘qué ves ahí que podemos hacer’. Le dije ‘¿quieres regresar a ser dentista?’”, recordó Olga. “Es que mi capital, yo esperaba tener más, pero no se pudo”, fue el comentario de Xavier.

Olga no sabe si el capital del cantante “se le hizo polvo”, pero lo que si tiene claro es que su hermano “traía planes de levantarse como siempre se había levantado de adversidades”.

Recordó que en su momento su hermano sí tuvo deudas que pudo solventar gracias a la venta de una casa.

Xavier Ortiz mantenía a los otros hijos de Carisa (TW: @carisadeleon)

“Tenía la hipoteca de la casa, llegó a un acuerdo con el banco, él hacía todos los pagos. Siempre mantuvo a los hijos de la señora que tuvo de otras parejas, a su hijo . A mí me llegó a confesar cuando se fueron ‘cuánto me estoy ahorrando’. A quién le debía, no sé nombres, pero sé que a todos les pagó, Me decía ‘me castigaron mucho las ganancias, no sé qué voy a hacer’”.

En otra parte de la entrevista, transmitida días antes, Olga Ortiz habló de la situación emocional de su hermano.

“Estaba triste; diario decía que no podía ver a su hijo y eso le causaba mucho dolor, pero las pláticas siempre eran muy amenas...Nosotros hacíamos chats familiares y en el último que tuvimos me dijo: ‘ando muy mal, me siento muy desesperado y he estado tomando algunas medicinas naturistas’”.

Según Olga, convencieron a Xavier de que acudiera con especialistas para descartar cualquier daño a nivel cerebral, por lo cual fue un shock enterarse de su muerte.

La hermana de Xavier recordó que la pandemia minó bastante el ánimo del ex Garibaldi.

La hermana de Xavier aseguró que el ex Garibaldi no tenía deudas (Foto: Instagram@patriciamanterola)

“Él me lo dijo: ‘ésta es la nueva realidad, ésta es la nueva vida, tengo que poner los pies sobre la tierra y las cosas van a ser así de ahora en adelante’”.

Las palabras de Carisa

Cuestionada por el papel que tuvo en la decaída emocional de Xavier Ortiz, Carisa de León se ha defendido de los ataques y en una entrevista con Suelta la Sopa dijo: “No pues no sé qué decir, cada quien busque su explicación pero espero que con el tiempo puedan entender que él fue el gran amor de mi vida y que en los momentos más difíciles estuve ahí para él. . .. Estoy segura que no es una sola cosa, estoy segura de que para llegar a ese nivel tendrían que haber sido una cantidad de cosas mezcladas”.

