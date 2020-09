Lorenzo Méndez rompió el silencio sobre su ruptura con “Chiquis” Rivera: “No le deseo esto a nadie, espero un milagro”

Lorenzo Méndez y "Chiquis" Rivera han estado en el ojo del huracán (Instagram: lorenzomendez7)

Aunque Lorenzo Méndez había hecho algunas publicaciones en redes sociales que daban cuenta de su sentir respecto de la separación de “Chiquis” Rivera, fue hasta la noche del domingo que decidió hablar abiertamente del asunto.

En su cuenta de Instagram compartió una fotografía junto a Rivera, cuyo verdadero nombre es Janney Marín, y escribió un mensaje para hablar directamente de la separación.

“No le deseo esto a nadie”, comentó al inicio del texto en la red social. “Somos dos adultos que nos amamos, y somos conscientes de que los problemas de cada cual son justificados, nos comprendemos y no nos juzgamos”.

Más adelante, en inglés, Lorenzo se refirió a su esposa y dejó ver que aún tiene esperanzas de reconciliación.

“Todo lo que Janney siempre quiso fue lo mejor para mí, para mi paz, para mi cuerpo y mente. He estado luchando con un montón de cosas ... Te amo Janney y te agradezco por tu amor y paciencia. Como en el milagro de Jesús caminando aquí en el Mar de Galilea, yo rezo y espero un milagro en nuestra vida con o sin el otro”, detalló.

Méndez no fue específico acerca de los asuntos con los que se encuentra lidiando, pero en una entrevista con “La Chicuela” para Venga la alegría, hace unas semanas, ya había hecho referencia a la paciencia que Chiquis le tuvo.

Comentó que fue él quien le pidió que lo dejara solucionar conflictos mentales que tenía y que le impedían estar bien con ella. “Le dije ‘déjame arreglar ciertas cosas conmigo mismo porque si no me arreglo yo mismo no puedo darte el amor que te mereces’”.

Méndez aseguró que si bien enfrentaron una crisis matrimonial y estuvieron separados varias semanas, nunca mencionaron la palabra divorcio. “Después de la separación tuvimos que hacer la cuarentena juntos y ahí es donde tuvimos el tiempo de platicar las cosas. Somos una pareja en el ojo del huracán, mucha gente nos quiere o no nos quiere... le debo mucho porque me tuvo bastante paciencia”.

En aquel momento Lorenzo daba cuenta de una relación que atravesaba una mejor etapa, por ello resultó tan sorprendente que la semana pasada Chiquis subiera a su cuenta de Instagram anunciando su separación de Méndez, con quien se casó a finales de junio de 2019.

“Les informo a través de este medio que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos. Fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria. NO, esto no es algo que estoy publicando para causar controversia ni ‘publicidad’, ni mucho menos. Esta es nuestra vida privada que hemos decidido compartir con ustedes estos últimos 4 años, y por esa razón siento la necesidad de dejarles saber”, comentó.

“Estamos sumamente agradecidos con el apoyo y amor que nos han brindado, pero les pido privacidad en este momento. No pienso dar entrevistas sobre este tema, ni mucho menos dar detalles, así que les pido a mis amigos del medio, de todo corazón qué por favor respeten eso”, finalizó en su mensaje en español.

El fin de semana la hija de la fallecida Jenni Rivera volvió a sorprender al borrar todas sus publicaciones de su cuenta de Instagram, como si estuviera tratando de dejar el pasado atrás.

