Tras la separación, Lorenzo Méndez reaparece entre lágrimas por la partida de “Chiquis” Rivera

"Chiquis" Rivera y Lorenzo Méndez se casaron el 29 de junio de 2019 (IG: lorenzomendez7)

El anuncio de separación entre “Chiquis” Rivera y Lorenzo Méndez nos tomó por sorpresa, pues apenas hace un año se casaron muy enamorados, además, en los últimos días parecía que todos los problemas entre una de las parejas mexicanas más queridas del medio del espectáculo habían quedado atrás.

Luego del anuncio oficial a través de las redes sociales de la cantante y socialité, reapareció Méndez en su Instagram oficial con una emotiva foto en la que parece llorar por la partida de su ahora ex pareja, y con un mensaje desde el corazón.

“Dios Guíame.... soy de ti”, escribió, seguido de una emoticono llorando y otro de un corazón, lo que podrían ser las pistas de a quién va dirigida la publicación.

Pero no es la única pista que ha dejado del sufrimiento que ahora enfrenta. En días pasados utilizó su cuenta oficial en Twitter para escribir un mensaje sumamente criticado por los seguidores del cantante, mismo que después tuvo que borrar.

“¿Quieres saber quién te valora y respeta? Observa cómo te trata después de que ya no necesita de ti”, escribió con un todo tal vez despechado; sin embargo, aseguró que no se trataba de una indirecta para la "Chiquis.

“El tweet pasado que borre no es hacia mi esposa. Por favor no seas de amarre navajas. Love and respect always”, aclaró tras la polémica.

Además, escribió en la misma red social “Mujer de gran corazón”, sin la menor explicación, seguido de un contundente “Fuck You, 2020”, dedicado a todos los percances que ha traído para la humanidad el presente año y, probablemente, las batallas personales que tuvo, tiene y tendrá que librar.

Lorenzo Mendez llora la partida de "Chiquis" Rivera tras la separación oficial (Foto: Instagram @lorenzomendez7)

Aunque su crisis matrimonial parecía superada, esta mañana la cantante Janney Marín, mejor conocida como “Chiquis” Rivera, anunció su separación de Lorenzo Méndez, con quien se casó en junio del año pasado.

“Con el corazón pesado”, escribió la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera al inicio de su mensaje en Instagram en donde informó de su decisión.

“Les informo a través de este medio que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos. Fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria. NO, esto no es algo que estoy publicando para causar controversia ni ‘publicidad’, ni mucho menos. Esta es nuestra vida privada que hemos decidido compartir con ustedes estos últimos 4 años, y por esa razón siento la necesidad de dejarles saber”, añadió en el mensaje.

Las palabras de Chiquis también sorprendieron porque apenas hace unos días Lorenzo se expresaba muy feliz de haber retomado su romance con la intérprete.

En una entrevista con “La Chicuela” para Venga la alegría, el ex vocalista de La Original Banda El Limón se refirió a las razones que provocaron su crisis matrimonial con Chiquis, que los mantuvo distanciados varias semanas.

“Problemas entre pareja, hay altas y bajas, crisis matrimoniales... todo siempre fue con madurez”, explicó.

Lorenzo confesó que fue él quien le pidió a Rivera que se dieran un tiempo, pues él lidiaba con problemas internos que le impedían tener una relación sana.

“Le dije ‘déjame arreglar ciertas cosas conmigo mismo porque si no me arreglo yo mismo no puedo darte el amor que te mereces’”

