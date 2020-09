“Chiquis” Rivera anunció su separación de Lorenzo Méndez: “Fue una decisión difícil, pero necesaria”

"Chiquis" Rivera y Lorenzo Méndez se casaron el 29 de junio de 2019 (IG: lorenzomendez7)

Aunque su crisis matrimonial parecía superada, esta mañana la cantante Janney Marín, mejor conocida como “Chiquis” Rivera, anunció su separación de Lorenzo Méndez, con quien se casó en junio del año pasado.

“Con el corazón pesado”, escribió la hija de la fallecida Jenni Rivera al inicio de su mensaje en Instagram en donde informó de su decisión.

“Les informo a través de este medio que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos. Fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria. NO, esto no es algo que estoy publicando para causar controversia ni ‘publicidad', ni mucho menos. Esta es nuestra vida privada que hemos decidido compartir con ustedes estos últimos 4 años, y por esa razón siento la necesidad de dejarles saber”, añadió en el mensaje.

El mensaje de "Chiquis"

“Estamos sumamente agradecidos con el apoyo y amor que nos han brindado, pero les pido privacidad en este momento. No pienso dar entrevistas sobre este tema , ni mucho menos dar detalles, así que les pido a mis amigos del medio, de todo corazón qué por favor respeten eso”, finalizó en su mensaje en español.

En inglés reiteró su agradecimiento con la gente que los apoyó desde el día uno. “Desafortunadamente Dios tiene otros planes para nosotros. Esto no es fácil, así que les pido un poco de compasión y comprensión durante este tiempo, por favor. Muchas gracias”.

Las palabras de Chiquis también sorprendieron porque apenas hace unos días Lorenzo se expresaba muy feliz de haber retomado su romance con la intérprete.

Lorenzo Méndez y "Chiquis" Rivera parecían haber superado su crisis matrimonial (IG: lorenzomendez7)

En una entrevista con “La Chicuela” para Venga la alegría, el ex vocalista de La Original Banda El Limón se refirió a las razones que provocaron su crisis matrimonial con Chiquis, que los mantuvo distanciados varias semanas.

“Problemas entre pareja, hay altas y bajas, crisis matrimoniales... todo siempre fue con madurez”, explicó.

Lorenzo confesó que fue él quien le pidió a Rivera que se dieran un tiempo, pues él lidiaba con problemas internos que le impedían tener una relación sana.

“Le dije ‘déjame arreglar ciertas cosas conmigo mismo porque si no me arreglo yo mismo no puedo darte el amor que te mereces’”.

Lorenzo dijo que nunca habló de divorciarse de Chiquis (Instagram: lorenzomendez7)

Ante la pregunta de si llegaron a pensar en divorciarse, Lorenzo señaló:

“Nunca se habló de divorcio, (se habló de) espacio, tiempo, separación. Fueron seis semanitas, pero siempre estuvimos en comunicaciones, somos mejores amigos. Chiquis entendió dónde estaba mentalmente con mi vida y mi situación”.

Por ahora, Lorenzo Méndez no ha hecho referencia a la separación en sus redes sociales. Lo único que publicó en su cuenta de Twitter este miércoles fue un mensaje que algunos interpretaron iba dirigido a Chiquis. “¿Quieres saber quien te valora y respeta? Observa cómo te trata después de que ya no necesita de ti”

Algunos interpretaron este mensaje de Lorenzo con dedicatoria a Chiquis

Problemas

Se hablaba de un distanciamiento de la pareja desde mayo, cuando Lorenzo fue visto sin su anillo de bodas y con problemas para poder ingresar a la casa que compartía con Chiquis.

Fue la propia cantante quien confirmó a principios de junio su separación. “Sí nos estamos dando un espacio, hay cariño, hay amor, pero sí nos estamos dando un espacio, es la verdad”, comentó al programa Hoy. “No (hubo infidelidad), hasta ahorita no, no creo. Yo también investigué porque se estaba diciendo tanta cosa, pero no, ni yo ni él. Esa no es la razón, eso sí quiero que se sepa”.

Lorenzo y Chiquis ya no son pareja (IG: lorenzomendez7)

Su primer aniversario de bodas no lo pasaron juntos y días más tarde Chiquis culpó a Lorenzo de su separación. “Si yo no estoy con Lorenzo son por razones, por cosas que Lorenzo ha hecho. Si mi relación no ha funcionado no es porque yo no quise o no es porque yo hice algo malo. Fui muy buena esposa”, aseguró en un clip en Instagram.

A principios de julio la pareja volvió a reunirse en circustancias complicadas: ambos habían dado positivo a COVID-19.

Según la entrevista de Lorenzo con “La Chicuela”, ese tiempo juntos les dio “el tiempo de platicar las cosas. Somos una pareja en el ojo del huracán, mucha gente nos quiere o no nos quiere... le debo mucho porque me tuvo bastante paciencia”.

