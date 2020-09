Kim Kardashian y Kanye West estarían peleándose una vez más

El matrimonio entre Kim Kardashian y Kanye West parece estar en peligro (Foto: Clint Spaulding/Shutterstock)

El matrimonio de Kim Kardashian y Kanye West se va por el camino equivocado otra vez. Después de haber estado a punto de divorciarse, la pareja se recuperó y todo marchaba bien. No obstante, el más reciente episodio de tuits del rapero parece estar alejando a la pareja una vez más.

De acuerdo con lo que reportó la revista People, una fuente reveló que la hermana Kardashian está cansada de la misma situación.

“Ella está al final de sus casillas... de nuevo. [Kanye] Ha dejado sus medicamentos. Prometió que se los tomaría. La última vez, parte de su negociación con Kim fue que volvería a tomar su medicación y trabajaría muy duro para controlar sus impulsos. Hizo muchas promesas. Y ahora esas promesas se rompen, menos de un mes después”, comentó la fuente.

La fuente también mencionó que Kardashian solo puede manejar cierto número de cosas, y por lo pronto está más preocupada en proteger a sus hijos que en otra cosa.

Kardashian parece estar muy cansada de esta situación (Foto: Amanda Jones/WWD/Shutterstock)

“Es lo mismo una y otra vez. Él está muy débil con ella en este momento, y ella realmente está tratando de decidir qué hacer para proteger a los niños, pero también su propia cordura. Todo el asunto es desalentador y difícil para ella”, agregó.

La fuente también mencionó que la empresaria pensaba que todo estaba normal, por lo que los nuevos tuits la tomaron por sorpresa.

“Kim no tenía ni idea de que iba a tuitear algo. Ninguno en absoluto. Y vio los tuits y dijo: ‘¿En serio? ¿De nuevo?’ Quiere ser una compañera que la apoye, está haciendo todo lo posible para apoyarlo. Pero tiene que mantenerse a sí mismo. Tiene que cuidar su propia salud. Ella no puede forzarlo a darle medicación. Ella no puede obligarlo a hacer nada que él no quiera hacer”, explicó.

Por lo pronto, la fundadora de KKW Beauty no está preocupada por las aspiraciones políticas de su esposo. Lo que más le consterna es que en un futuro cercano, West sea lo suficientemente estable para poder ser un buen padre.

Kardashian se sorprendió por los tuits (Foto: REUTERS/Eduardo Munoz)

“A ella no le importa un poco la carrera presidencial. Quiere que los niños sean felices y que tengan un padre estable. Eso es todo lo que quiere. Y ella hará todo lo que pueda para que eso suceda. Pero ella no va a satisfacer sus caprichos”, agregó.

Finalmente, la fuente también mencionó que el estado actual de su esposo hace que Kardashian se sienta muy vulnerable, un sentimiento que no aprecia.

“Para ser una mujer tan poderosa, se siente muy impotente y eso lo odia. Ella ama mucho a Kanye, y él simplemente no se da cuenta del dolor que le causa”, finalizó.

En estos últimos meses, la relación parecía estar mejorando. A principios de agosto la pareja se fue a unas vacaciones familiares a la República Dominicana. De acuerdo con lo que una fuente anónima le reveló a la publicación, viajaron al Caribe para alejarse de las cámaras y poder resolver los problemas matrimoniales que han tenido.

La pareja había vacacionado con sus hijos en República Dominicana (Foto: Kyle Terada-USA TODAY Sports)

“Decidieron viajar juntos para poder estar en privado”, reveló la fuente, quien también describió que la Kardashian se encontraba “exhausta”.

“Entre los niños, el trabajo y lidiar con los episodios bipolares de Kanye, le ha resultado difícil pensar con claridad [...] Kim está tratando de salvar su matrimonio”, explicó.

Tras este viaje, Kanye se reunió con su familia en Los Ángeles, a finales de agosto.

