Kanye West como no se había visto en mucho tiempo: sonriente y bailando

El pasado viernes Kanye West se mostró como no lo había hecho en mucho tiempo: sonriente, relajado, y mostrando unos pasos de baile. Junto con él aparecieron su hija North, y se puede escuchar a su hijo Saint, y a su esposa Kim Kardashian en el fondo.

“IT’S FRI-YE-YE” (es viernes ye-ye), fue la frase con la que el rapero acompañó la publicación en Twitter del video.

En la grabación, la cual parece haber sido grabada por Kardashian, los cuatro se encuentran en un carrito de golf, cuando North hace un comentario de “finalmente haber llegado”. En ese momento se escucha la canción de Nightcrawlers, “Push The Feeling On” y West sonríe y acompaña el ritmo con sus propias letras: “Es viernes, y luego sábado, domingo”.

En ese momento, el productor saltó del vehículo y comenzó a bailar, mientras la empresaria se reía mientras manejaba.

El rapero compartió el video en el que la familia se está divirtiendo (Kent Nishimura / Los Angeles Times/Polaris)

North entonces siguió los pasos de su padre: también bajó de un brinco, empezó a bailar con el rapero. Mientras que la creadora de KKW Beauty animó al pequeño Saint de 4 años a bailar con su papá y su hermana, se negó tajantemente.

Tanto West como Kardashian comenzaron a reír cuando North no se pudo volver a subir al carrito, por lo que ella tuvo que frenar. Mientras que West se quedó abajo para poder seguir mostrando sus pasos de baile. Aunque el auto avanzó, West trataba de alcanzarlo: “Vamos, estás yendo muy rápido”, dijo entre risas.

Finalmente Kanye cerró el baile con un movimiento de rodilla, mientras su esposa no paraba de reír. “Eso ya es para una canción completamente diferente”, se burló Kardashian.

Este video fue publicado un par de días después de que la revista People reportara que la familia se encuentra vacacionando en la República Dominicana. De acuerdo con lo que una fuente anónima le reveló a la publicación, viajaron al Caribe para alejarse de las cámaras y poder resolver los problemas matrimoniales que han tenido.

Según los reportes, sus hijos se encuentran con ellos (Foto: Archivo)

“Decidieron viajar juntos para poder estar en privado”, reveló la fuente, quien también describió que la fundadora de KKW Beauty se encuentra “exhausta”.

“Entre los niños, el trabajo y lidiar con los episodios bipolares de Kanye, le ha resultado difícil pensar con claridad [...] Kim está tratando de salvar su matrimonio”, explicó.

No obstante, esto no significa que el músico de 43 años haya dejado la carrera presidencial, pues dejó en claro que seguirá su búsqueda por entrar las boletas de las elecciones del próximo noviembre.

“Kanye ha dejado en claro que seguirá postulándose para presidente. Kim no está contenta con eso, pero ese no es su enfoque. Ella solo quiere hacer lo mejor para los niños. Y cree que encontrar una manera de salvar su matrimonio es lo mejor para ello”, agregó.

La pareja quiere salvar su matrimonio (Instagram: kimkardashian)

La cuenta de Twitter del rapero comprueba esta teoría, ya que aún ha hecho declaraciones que se ligan con este propósito. El pasado jueves publicó la frase: “EL PROPÓSITO ES GANAR”; también publicó una serie de imágenes con slogan “2020 Vision” que hace referencia a su campaña.

Parece que por lo pronto, West también está intentando que la relación funcione, pues incluso se disculpó con la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” a través de Twitter. Sin embargo, no ha tomado los pasos necesarios para cuidarse a sí mismo.

“Él no parece entender lo que ella está diciendo. No ha cambiado nada de lo que ella le dijo que necesita cambiar”, agregó la publicación la semana pasada.

