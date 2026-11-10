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Julio César Chávez confiesa por qué no viajó a Arabia Saudita para la pelea de Canelo vs Mbilli

El sinaloense afirmó que el campeón ha liderado al pugilismo nacional durante la última década y consideró incomprensibles los cuestionamientos de una parte de los aficionados a su trayectoria profesional

Julio César Chávez confiesa por qué no viajó a Arabia Saudita para la pelea de Canelo vs Mbilli (REUTERS/Stringer)
Julio César Chávez confiesa por qué no viajó a Arabia Saudita para la pelea de Canelo vs Mbilli (REUTERS/Stringer)
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El boxeo mexicano recuperó a un campeón mundial, Saúl Canelo Álvarez volvió a coronarse con el título de los supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Sin embargo, su pelea estuvo rodeada de críticas por el contexto social de Arabia Saudita, la inseguridad por los constantes bombardeos en los alrededores de Riad hizo que la opinión pública cuestionara la decisión de Canelo y Turki Alalshikh de llevar a cabo el evento.

Una de las grandes ausencias de la pelea fue la de Julio César Chávez. El gran campeón mexicano suele acudir a todas las peleas de Canelo, pero ante Christian Mbilli fue la excepción, por lo que el retirado pugilista siguió la pelea a distancia, y desde México fue parte de la cobertura de Box Azteca.

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En su participación en la 64.ª Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo, Chávez González reveló la razón por la cual no viajó a Arabia Saudita y compartió sus impresiones del último combate protagonizado por el tapatío.

¿Por qué Julio César Chávez no viajó a Arabia Saudita para ver a Canelo?

Julio César Chávez explicó la razón por la cual no viajó a Arabia Saudita (REUTERS/Stringer)
Julio César Chávez explicó la razón por la cual no viajó a Arabia Saudita (REUTERS/Stringer)

Julio César Chávez explicó la razón por la cual no viajó a Arabia Saudita para la pelea de Canelo Álvarez, en charla con Récord, explicó que la distancia y el conflicto bélico que percibía en Medio Oriente fueron factores importantes a considerar antes de asistir a la pelea de Canelo.

Chávez, figura habitual en las grandes funciones internacionales y comentarista de TV Azteca, aclaró que su ausencia no obedeció a falta de interés por el combate, sino a las circunstancias que, desde su perspectiva, rodeaban el traslado. El riesgo asociado al viaje terminó por pesar más que la posibilidad de presenciar en persona la actuación del tapatío.

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El excampeón fue directo al respecto en una charla con Elías Quijada: “Hubo posibilidad (de ir) pero no, la verdad está muy lejos. La función estuvo buena, pero la verdad está muy lejos y aparte la guerra estaba cabr**a y para qué exponerse”, sentenció.

Box Azteca realizó la transmisión y la cobertura de la pelea en vivo, pero en esta ocasión los comentaristas no viajaron a la sede, por lo que narraron el encuentro desde uno de los foros de la televisora de Ajusco. A pesar de ello, Julio César Chávez mostró su apoyo al mexicano y compartió su emoción en los micrófonos de la cobertura.

Julio César Chávez reconoció la importancia de contar su historia más allá del éxito en el ring (Luz Coello/ Infobae)
La opinión de Chávez sobre el desempeño de Canelo (Luz Coello/ Infobae)

La opinión de Chávez sobre el desempeño de Canelo

Pese a no haber viajado a Arabia Saudita, Chávez siguió el combate y compartió su valoración sobre lo mostrado por Álvarez. Reconoció que el tapatío ya no atraviesa la misma etapa de su carrera, aunque destacó las cualidades que todavía lo mantienen como peleador de élite.

Vi bien a Canelo, lógicamente ya no es el mismo, pero su experiencia, su capacidad de asimilar los golpes fue llevando la pelea. Es gran peleador”, afirmó Chávez.

Por otra parte, el César del boxeo defendió el legado de Canelo. A pesar de una trayectoria profesional de más de dos décadas y de haber conquistado 14 campeonatos del mundo en cuatro divisiones distintas, Saúl Álvarez todavía enfrenta cuestionamientos que le impiden consolidarse como un ídolo unánime entre los aficionados nacionales.

La división de opiniones sobre sus logros representa una situación incomprensible para Julio César Chávez, quien aprovechó la convención internacional para referirse a las razones por las que un sector del público menosprecia la carrera de su compatriota.

Se merece el respeto y el cariño de todos los mexicanos porque de una u otra forma es el que ha llevado la batuta en los últimos diez años o no sé cuánto, pero desafortunadamente ya no está en mis manos decirle a toda la gente que lo apoyemos”, expresó Julio César Chávez.

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