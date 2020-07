Kim Kardashian regresó sola a Los Ángeles y le habría advertido a Kanye West que no regresara hasta que se sienta listo

Kim Kardashian fue captada por su cuenta en Los Ángeles (Foto: EFE /RINGO CHIU)

Kim Kardashian está de regreso en Los Ángeles, California después de haber tenido un tenso reencuentro con su esposo, Kanye West en Wyoming.

La estrella de “Keeping Up With the Kardashians” fue captada por las cámaras de TMZ el martes por la mañana. En el clip se puede ver a la empresaria vestida en ropa deportiva, descender de su jet privado directamente a una camioneta gris, mientras se cubría el rostro.

De acuerdo con el portal del diario británico Daily Mail, la fundadora de KKW Beauty regresó para estar con los cuatro hijos de la pareja, mientras que el rapero de 43 años se quedó en su rancho de Cody para poder finalizar su más reciente álbum, el cual debió haber estrenado el pasado viernes.

La revista People reportó que Kardashian y toda su familia están muy concentrados en proteger a North, Saint, Chicago y Psalm.

La pareja fue fotografiada en medio de una discusión (Foto: redes sociales)

“Ella está protegiendo a los niños. Toda su familia lo está haciendo. Han mantenido a los niños al margen y los están aislando de todo esto. Y todos los demás han decidido crear una atmósfera de normalidad a su alrededor. No necesitan ver tal colapso público”, dijo una fuente.

Por lo pronto los niños han sido captados con su tía Kourtney Kardashian y su ex pareja, Scott Disick. Incluso la semana pasada, la mayor de las hermanas publicó fotografías de ella y sus hijos más pequeños (Penelope y Reign), junto con sus sobrinos mayores en Isla Balboa durante un paseo.

Kim se transportó hasta el estado de Wyoming el pasado lunes en donde fue captada en medio de una discusión con West en su automóvil. Después de que la semana pasada el rapero revelara duros detalles de su intimidad como que alguna vez pensaron en abortar a su primogénita y comparar a Kris Jenner con Kim Jong-un.

Kim quiere proteger a sus cuatro hijos (IG: kimkardashian)

“Ella se encuentra muy sensible por todo, y también agotada. Ella decidió volar a Cody para hablar con él en persona. Ya no quiere ser ignorada”, dijo una fuente a People.

Por otro lado, el tabloide The Sun reveló que Kim le advirtió a su esposo que no regresara a Los Ángeles hasta que se sienta listo, pues ella “sabe que Kanye siente que estar Wyoming lo tranquiliza, mientras que LA puede ser muy estresante”.

“Ella le dijo que no regrese hasta que se sienta listo. En verdad, creo que ella está tratando de proteger a sus hijos de lo que está sucediendo hasta que él esté mejor; es muy protectora con ellos. Los niños son lo primero. Ella nunca haría que Kanye dejara de ver a sus hijos, pero ambos padres quieren que los niños no se vean afectados por lo que está sucediendo”, agregó la fuente.

La empresaria no quiere que su esposo deje de ver a sus hijos (Foto: archivo)

Los famosos se reunieron por primera vez, luego de una semana muy caótica en la que la inestabilidad emocional del productor quedó al descubierto.

Fue durante su primer mitin electoral donde el intérprete de “Stronger” rompió en llanto al pronunciar un discurso sobre el aborto y en el que recordó dos episodios relacionados en su vida: su padre intentó interrumpir el embarazo de su madre y hace unos años también exploró esta idea con su esposa.

Estas declaraciones desataron un intercambio de comentarios, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación, que pusieron en evidencia el frágil estado emocional de West y los problemas matrimoniales con la empresaria, quien ahora fue vista al borde del llanto durante una discusión con su esposo en un lugar público en Estados Unidos.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

El tenso encuentro entre Kim Kardashian y Kanye West: lágrimas y aspavientos dentro del auto

La venganza de Taylor Swift: mientras su álbum “Folklore” ha tenido críticas favorables, Kanye West retrasó el lanzamiento de “DONDA”

“Keeping Up With The Kardashians” dejó de grabar cuando Kanye West comenzó con su episodio de bipolaridad

“Sé que te he hecho daño”: Kanye West le pidió públicamente a Kim Kardashian que lo perdone