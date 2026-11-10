The Economist analizó los primeros 100 días de Abelardo de la Espriella en la presidencia: “Se necesitará mucho más que videos de TikTok”

La revista británica The Economist analizó los primeros meses de Abelardo de la Espriella en la Presidencia y señaló los principales desafíos de su gestión en seguridad, economía y política (Imagen Ilustrativa Infobae)

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“Con una pistola en el cinturón y un radio de comunicación en la mano, el presidente Abelardo de la Espriella acompaña a las fuerzas de seguridad durante operativos nocturnos. Los presuntos delincuentes, exhibidos con esposas, quedan sin palabras. El nuevo sheriff de Colombia se burla de ellos y luego los envía a prisión con una de sus frases características: “Bienvenido a la Patria Milagro”.

Esta es una de las escenas que describe The Economist sobre el mandatario colombiano. Los videos publicados en sus redes sociales ofrecen un escenario que, según la revista británica, satisface a los ciudadanos cansados de la delincuencia. De la Espriella, a quien la revista describe como un extravagante populista de derecha que se hace llamar El Tigre, llegó al poder con promesas de mano dura y crecimiento económico vertiginoso. A punto de cumplir sus primeros 100 días de gobierno, el medio analiza cómo ha comenzado a ponerlas en marcha y los desafíos que enfrenta.

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La revista The Economist cuestionó el alcance de la estrategia contra las organizaciones criminales y advirtió que los videos de TikTok no serán suficientes para reducir su influencia (The Economist)

La publicación advierte, no obstante, que “se necesitará mucho más que videos de TikTok para quebrar la influencia que ejercen los grupos armados dedicados al narcotráfico y la minería ilegal en amplias zonas del país”. Javier Flórez, de la Fundación Ideas para la Paz, calificó como “modesto” el aumento de las operaciones militares y sostuvo que la estrategia no representa un cambio de fondo. “Es esencialmente lo mismo: capturas, muertes, incautaciones”, afirmó.

Uno de los episodios mencionados ocurrió en Santa Marta, donde una estructura criminal impuso un confinamiento en septiembre. Aunque el presidente ordenó sobrevuelos de aviones de combate, los habitantes permanecieron en sus viviendas y los comercios cerraron.

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La estrategia de seguridad y las preocupaciones por sus alcances

Según el análisis, el Gobierno también impulsa un proyecto que contempla beneficios en las penas para integrantes de grupos armados que confiesen sus delitos, entreguen bienes y colaboren con las autoridades. A esa iniciativa se suma una propuesta contra el terrorismo que permitiría declarar organizaciones como terroristas y congelar activos de quienes sean señalados de colaborar con ellas.

Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina y el Caribe del International Crisis Group, describió este enfoque como una combinación de “zanahoria y garrote”. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado preocupación por el alcance de las facultades que tendría el Ejecutivo y su posible efecto sobre sectores de la sociedad civil.

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La agenda económica, según el análisis, representa otro de los desafíos. El país enfrenta una deuda cercana al 60% del producto interno bruto y un déficit fiscal que podría llegar al 9,4% en 2027. Además, el pago de la deuda compromete casi una cuarta parte del presupuesto. En ese escenario, el Gobierno ha sostenido conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para explorar un crédito de hasta 20.000 millones de dólares.

La revista The Economist cuestionó el alcance de la estrategia contra las organizaciones criminales y advirtió que los videos de TikTok no serán suficientes para reducir su influencia (@infopresidencia/X)

A finales de octubre, De la Espriella presentó una reforma que plantea reducir algunos beneficios tributarios, ampliar la base de contribuyentes del impuesto de renta y recortar la nómina estatal en 20%. También propone disminuir la tarifa de renta corporativa del 35% al 31% y ofrecer una tasa del 20% durante 16 años a grandes inversionistas extranjeros. Para Mauricio Cárdenas, estas medidas contrastan con la imagen política del mandatario. “No es lo que uno espera de un populista”, señaló.

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Tensiones políticas y cuestionamientos por sus decisiones

El análisis también apunta a algunas dificultades del presidente para conseguir respaldo en el Congreso, donde su partido tiene una representación reducida. Rafael Nieto, senador del Centro Democrático, cuestionó que el Ejecutivo busque imponer sus proyectos en lugar de abrir espacios de discusión, mientras José Manuel Restrepo, vicepresidente de la República, advirtió sobre el riesgo de un incumplimiento de las obligaciones financieras si la reforma no consigue aprobación.

Cárdenas resumió el desafío político con una frase: “Ahora sí veremos la capacidad del presidente, más allá del espectáculo”. En el ámbito cultural, The Economist menciona el nombramiento de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior y las decisiones relacionadas con el Museo Nacional, donde fueron retiradas varias obras vinculadas con el feminismo, la diversidad sexual y la paz. También recuerda que el presidente ha utilizado expresiones como “¡Viva Cristo Rey!”, pese a las advertencias sobre la neutralidad religiosa del Estado.

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Las decisiones del presidente en materia cultural, política exterior y relación con las instituciones también hicieron parte del análisis publicado por el medio británico (@marcela_s_b/X | archivo Colprensa/Sergio Acero | @ABarriosBernal/X)

Luis Ernesto Gómez, exviceministro del Interior, cuestionó esa postura al afirmar: “Crea soldados para la causa”. En política exterior, Colombia se sumó a Escudo de las Américas, una coalición militar liderada por Estados Unidos, y respaldó la agenda del presidente Donald Trump. Entre las decisiones mencionadas por el medio están el envío de drones Reaper y el retiro de la candidatura colombiana a la Corte Penal Internacional.

El artículo también recoge cuestionamientos sobre la independencia de instituciones y medios de comunicación, luego de la salida del director de la entidad estadística y de la renuncia del presidente de la Andi, en medio de señalamientos sobre presiones del Gobierno. “El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), el principal gremio empresarial del país, renunció después de que, según versiones, De la Espriella prohibiera a sus ministros reunirse con él. Por su parte, periodistas críticos del Gobierno han perdido sus empleos”.

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La salida del presidente de la Andi también fue mencionada en el análisis, en medio de los cuestionamientos sobre las presuntas presiones del Gobierno y su relación con el sector empresarial (REUTERS - @ABDELAESPRIELLA/X)

Rafael Nieto advirtió que existe “una tendencia de populismo autoritario de extrema derecha”, aunque agregó: “Pero todavía hay tiempo para corregir”. El panorama podría tener una nueva prueba el 19 de noviembre, cuando sectores del Pacto Histórico, sindicatos y estudiantes convocaron una jornada nacional de protesta contra los recortes del gasto público. De la Espriella ha descrito a sus críticos como una “pequeña minoría que quiere detener a Colombia”.