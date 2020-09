Ricardo Casares por fin se libró de COVID-19, pero advirtió: “Seguimos en riesgo”

La semana pasada se supo que estaba contagiado de COVID-19 (IG: ricardocasares)

Más de 40 días después de haberse contagiado de COVID-19, el presentador Ricardo Casares finalmente se libró del virus y está listo para regresar a su trabajo en el programa Venga la alegría.

Fue este sábado cuando Casares compartió en su cuenta de Instagram una fotografía del momento en que le realizaban la prueba con hisopo para detectar el virus.

“¡Negativo! ¡Ahora a volver! ¡A trabajar! ¡A poner mi granito de arena para mover este México!”, escribió Casares sobre el resultado de su prueba.

“¡Pero siempre cuidándonos por que la pandemia no ha acabado!”. añadió en su mensaje para hacer un llamado a sus seguidores para no bajar la guardia ante la pandemia. “Seguimos en riesgo ¡Y CRÉANME NO SE QUIEREN CONTAGIAR!”.

El mensaje de Ricardo Casares para informar de su negativo a COVID-19

La advertencia de Casares está relacionada con los estragos de la enfermedad que él sufrió.

Se supo de su contagio a finales de julio, en medio de la ola que afectó a varios presentadores de Venga la alegría como el “Capi” Pérez, Flor Rubio, Kristal Silva y Brandon Peniche.

Sin embargo, Casares impactó a principios de agosto cuando compartió en Twitter una foto en la cual se le veía conectado a un tanque de oxígeno.

“Ponerte el tapabocas es más fácil que ponerte el oxígeno. Guardar tu distancia es más fácil que estar pegado al tanque. Creo en salir a recuperar nuestro país con trabajo pero, de verdad, no dejemos las medidas. Hoy sé lo duro que es esta enfermedad y asusta mucho tenerla. Cuídate”, escribió para acompañar su impactante imagen.

Hizo un llamado a la gente para que tome medidas de seguridad

Semanas más tarde, cuando ya llevaba 21 días con el virus, compartió una imagen similar en Instagram y habló de las secuelas de la enfermedad. “¡Nos pegó fuerte el coronavirus! ¡A mí más! ¡Escribo esto para decirte que esto es de verdad! ¡Que sí existe y que a cualquier le puede dar muy fuerte! Quiero decirte que es más fácil ponerte el tapabocas que ponerte el oxígeno! Que es más fácil mantener una sana distancia que estar pegado al tanque”, escribió.

“Hoy cumplo 21 días con el virus y sé que me faltan varios más, pero gracias a Sol, mi médico, familia, vecinos, compañeros y amigos la neumonía empezó a ceder. No quiero atención por este posteo pero si quiero decirte que un par de noches me moría de miedo, que la vi cerca y por eso te seguiré repitiendo:cuídate todo el tiempo. No hay necesidad de tomar riesgos. Una y mil veces más, gracias... El coronavirus me dejó por momentos los pulmones vacíos, pero todos sus mensajes me llenaron el corazón”, añadió en su mensaje.

Los estragos del coronavirus en el cuerpo de Casares también se vieron reflejados en taquicardias y problemas en las cuerdas vocales.

Casares mostró hace unos días cómo se tiene que inyectar como parte de su tratamiento contra la enfermedad

“Me afectó las cuerdas. Es una enfermedad multisistémica. Hay que seguir con el oxígeno”, explicó en un enlace con sus compañeras de Venga la alegría, Flor Rubio y Laura G en la última semana de agosto.

“Cuesta más trabajo respirar con neumonía, cuesta más trabajo respirar con el tanque, tengo que seguir con oxígeno siete horas al día”, explicó sobre su tratamiento.

Entre todos los presentadores contagiados en Venga la alegría, Casares resultó el más afectado por COVID-19. Peniche, el “Capi”, Kristal y Flor Rubio presentaron síntomas muy leves y después de hacer cuarentena se reincorporaron a la emisión, el único que falta por regresar es Ricardo, aunque aún no está claro cuándo volverá a la emisión matutina de TV Azteca.

