“Cuesta trabajo respirar”: Ricardo Casares aún sigue conectado a un tanque de oxígeno por COVID-19

Ricardo Casares aún tiene neumonía, provocada por su contagio de COVID-19, y por ello es necesario que permanezca conectado a un tanque de oxígeno varias horas al día.

El presentador de Venga la alegría realizó un enlace en vivo con algunas de sus compañeras para contar detalles de su salud y recuperación.

A inicios de agosto Ricardo sorprendió al aparecer en Instagram conectado a un tanque de oxígeno y este lunes reveló que aún lo necesita.

“Me dio neumonía”, dijo Casares, quien también reveló que varios de sus órganos resultaron afectados

“Sé que soy afortunado”, comentó respecto de la gente contagiada que falleció.

Dijo que su recuperación ha sido lenta. “Sigo con mi oxígeno, con mis medicamentos. Estoy con oxígeno porque me dio neumonía”.

Como lo ha comentado en otras ocasiones, Ricardo insistió en la necesidad de salir a trabajar en un país como el nuestro, pues además de la crisis de salud, México enfrenta una crisis económica; sin embargo, hizo hincapié en lo urgente de tomar medidas de seguridad adecuadas.

“No nos podemos olvidar, somos un país con un corazón enorme. Ahora hay que tener un poco más de concentración en no tocarnos la cara, la sana distancia”.

Como respuesta a quienes se quejan de lo difícil que es respirar con el cubrebocas, Casares señaló: “Cuesta más trabajo respirar con neumonía, cuesta más trabajo respirar con el tanque, tengo que seguir con oxígeno siete horas al día”.

Detalló que como aún tiene neumonía debe ser cuidadoso con los antiinflamatorios, pues le bajan las defensas.

Incluso reveló que debió ponerse un medicamento para poder hablar , porque el coronavirus causó estragos en otras zonas de su cuerpo.

“Me afectó las cuerdas. Es una enfermedad multisistémica. Hay que seguir con el oxígeno”.

El presentador indicó que una vez que se vaya la neumonía sus médicos podrán atacar otros problemas como las taquicardias y la voz.

“Te estamos esperando”, le dijo su compañera Flor Rubio.

Finalmente Casares aclaró que TV Azteca se ha portado muy bien con él durante su enfermedad. “No he recibido más que amor y cariño de todos, muchas gracias”.

Si bien se sabía ya a inicios de este mes que Ricardo Casares fue uno de los varios contagiados al interior de Venga la alegría (al igual que ocurrió en marzo con Patricio Borghetti, y en semanas recientes con Kristal Silva, Flor Rubio, el “Capi” Pérez y Brandon Peniche), el presentador fue el más afectado por el virus.

“Ponerte el tapabocas es más fácil que ponerte el oxígeno. Guardar tu distancia es más fácil que estar pegado al tanque. Creo en salir a recuperar nuestro país con trabajo pero, de verdad, no dejemos las medidas. Hoy sé lo duro que es esta enfermedad y asusta mucho tenerla. Cuídate”, escribió en Twitter para acompañar una imagen en donde se le veía conectado al tanque y un tanto desmejorado.

Hizo un llamado a la gente para que tome medidas de seguridad

A mediados de agosto habló del daño que el COVID-19 dejó en sus pulmones. Una y mil veces más, gracias. El coronavirus me dejó por momentos los pulmones vacíos, pero todos sus mensajes me llenaron el corazón”.

“Hoy cumplo 21 días con el virus y sé que me faltan varios más, pero gracias a Sol, mi médico, familia, vecinos, compañeros y amigos la neumonía empezó a ceder . No quiero atención por este posteo pero si quiero decirte que un par de noches me moría de miedo, que la vi cerca y por eso te seguiré repitiendo:cuídate todo el tiempo. No hay necesidad de tomar riesgos.

