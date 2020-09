Tanque de oxígeno e inyecciones: Ricardo Casares ya dio negativo a COVID-19, pero aún lucha contra las secuelas

El presentador de Venga la alegría mostró cómo se inyecta

El presentador Ricardo Casares ya dio negativo a la prueba de COVID-19, pero aún debe enfrentar las secuelas que le dejó la enfermedad.

En la emisión de este martes de Venga la alegría, el programa de TV Azteca del cual forma parte, se informó de la reciente prueba de Casares que resultó negativa.

Sin embargo, el conductor aún no está totalmente recuperado, pues como él mismo mostró en sus historias de Instagram, tiene que estarse inyectando.

“Me valen gorro las inyecciones, pero cuando me tengo que inyectar a mí mismo, es muchísimo”, dijo en los clips en los que se le veía alistándose con jeringa en mano.

Ricardo Casares sufre de neumonía por COVID-19

“No mé sé inyectar la nalga, así que me inyecto la pierna”, explicó el presentador a sus seguidores.

Después de introducir la aguja en su pierna y dejarla ahí hasta que entrara el medicamento, Ricardo dio un ligero grito.

A un costado de Casares se podía ver un tanque de oxígeno y es que el coronavirus provocó una neumonía al presentador.

De hecho, Ricardo impactó hace algunas semanas al compartir en su cuenta de Twitter una foto donde se le veía conectado a un tanque de oxígeno.

Hizo un llamado a la gente para que tome medidas de seguridad

“Ponerte el tapabocas es más fácil que ponerte el oxígeno. Guardar tu distancia es más fácil que estar pegado al tanque. Creo en salir a recuperar nuestro país con trabajo pero, de verdad, no dejemos las medidas. Hoy sé lo duro que es esta enfermedad y asusta mucho tenerla. Cuídate”, escribió para explicar su imagen.

La semana pasada comentó a sus compañeros de Venga la alegría que aún debe usar oxígeno varias horas al día. “Sigo con mi oxígeno, con mis medicamentos. Estoy con oxígeno porque me dio neumonía”.

Como respuesta a quienes se quejan de lo difícil que es respirar con el cubrebocas, Casares señaló: “Cuesta más trabajo respirar con neumonía, cuesta más trabajo respirar con el tanque, tengo que seguir con oxígeno siete horas al día”.

En aquella entrevista Ricardo reveló que debió usar un medicamento para poder hablar, pues sus cuerdas vocales resultaron afectadas por el virus, que también le provocó taquicardias.

Ricardo también ha tenido problemas de taquicardia y con las cuerdas vocales (Captura de pantalla Venga la alegría)

Respecto de sus recientes historias en Instagram, donde aparece inyectándose, en el programa Venga la alegría fueron mostradas dichas imágenes y Brandon Peniche, quien también tuvo COVID-19, aprovechó para enviarle un mensaje.

“Sé que nos estás viendo, te quiero amigo, esta enfermedad nos unió más, me da muchísimo gusto, a todos nos da muchísimo gusto que cada vez estés mejor , te esperamos con ansías aquí”.

Flor Rubio, Anette Cuburu, Horacio Villalobos y Sergio Sepúlveda también le enviaron un mensaje de “te extrañamos”, al que Ricardo respondió en Instastories con un “los quiero”.

En una mensaje publicado en Instagram, Casares dio algunos detalles de su contagio. En aquel momento tenía ya 21 días con el virus. “Hoy cumplo 21 días con el virus y sé que me faltan varios más, pero gracias a Sol, mi médico, familia, vecinos, compañeros y amigos la neumonía empezó a ceder. No quiero atención por este posteo pero si quiero decirte que un par de noches me moría de miedo, que la vi cerca y por eso te seguiré repitiendo:cuídate todo el tiempo. No hay necesidad de tomar riesgos... El coronavirus me dejó por momentos los pulmones vacíos, pero todos sus mensajes me llenaron el corazón”.

