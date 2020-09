Murió la estrella de YouTube Ethan Peters a los 17 años

Murió Ethan Peters a los 17 años (@ethanisupreme)

Ethan Peters, más conocido como “Ethan Is Supreme” en su canal de YouTube y redes sociales, murió de una aparente sobredosis el 5 de septiembre, anunciaron este domingo sus amigos y colegas a través de las redes sociales. Tenía 17 años.

De acuerdo al sitio de entretenimiento TMZ, Peters falleció este fin de semana tras consumir Oxicodona, un analgésico opioide, muy potente y potencialmente adictivo

Muchos de los amigos y colegas del influencer acudieron a las redes sociales para compartir el dolor que sentían por su muerte.

Peters tenía más de 500.000 seguidores en Instagram y más de 100 mil suscriptores en su canal de YouTube. Su base de fanáticos estaba creciendo constantemente con tutoriales de maquillaje y sesiones de fotos de moda.

Su mejor amiga, Ava Louise, dio a conocer la triste noticia y habló de las adicciones de Peters.” Mi mejor amigo en todo el mundo, mi alma gemela ... la única persona allí para mí cuando no tenía a nadie”, escribió Ava en Twitter. “Te amo Ethan, estoy sin palabras. Tengo el corazón roto”.

“La adicción es una enfermedad”, tuiteó Louise. “Tuve que apartar a Ethan en las últimas semanas y hablar con él sobre el uso de sustancias. Todos los que estaban cerca de él estaban asustados. Solo desearía haberlo intentar más duro. Mierda, desearía haberle gritado más”.

La joven pidió a sus fanátios que respeten a la familia de Peters y les den privacidad durante este momento tan delicado.

Un día antes de su trágica muerte, Peters compartió una fotografía en su perfil de Instagram de cuando era niño junto a una actual. Subtituló la publicación: “Me gustaría agradecer a todos los que me acosaron. Hago esto como una vez al año para ver cuánto he cambiado y lo único que no ha cambiado son las ojeras”.

Peters, originario de Texas, comenzó su canal de YouTube en 2017. En su segundo video, el adolescente dijo que fue expulsado de la escuela por ser gay, pero luego aclaró que no fue exactamente expulsado, pero estaba muy implícito que la administración quería que se fuera.

Gracias a su popularidad en las redes sociales, tenía su propia marca, Hellboy, que vendía lentes de sol, camisetas y cadenas.

La inesperada muerte de Ethan provocó una emotiva reacción en la comunidad de YouTube. Influencers como Tana Mongeau, Manny MUA y Grace Auten, entre otros, le rindieron homenaje a su fallecido amigo en las redes sociales.

