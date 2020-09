Tragedias inesperadas: 10 estrellas de Hollywood del siglo XXI que murieron demasiado pronto

Paul Walker, Britanny Murphy, Heath Ledger y Chadwick Boseman, son algunos de los que perdieron la vida en su mejor momento laboral

Con 43 años, Chadwick Boseman se sumó la semana pasada a la triste lista de estrellas de Hollywood a los que la vida se les trunca en el mejor momento de su carrera. Muchos amantes del cine o de la televisión recuerdan lo que estaban haciendo el día o la noche que se enteraron de la inesperada muerte de reconocidos actores. Las muertes de estrellas como Heath Ledger o Britanny Murphy siguen generando gran conmoción. Sus fallecimientos son solo algunas de las partidas que sacudieron al mundo del arte y el entretenimiento en lo que va de este siglo. Muchos de ellos, sin llegar a las cuatro décadas de vida.

Este año además de la trágica muerte del protagonista de “Black Panther”, que mantuvo en secreto su dura lucha contra el cáncer de colon durante cuatro años, también fallecieron Nick Cordero, Cameron Boyce y Naya Rivera.

Chadwick Boseman

Chadwick Boseman de "Black Panther" mantuvo un dura y secreta batalla contra un cáncer de color durante cuatro años. Murió a los 43 años y en pleno éxito en Holllywood (Reuters)

Chadwick Boseman, que interpretó al superhéroe T’Challa del universo de Marvel, también conocido como Black Panther, en 2018, murió el 28 de agosto a los 43 años tras luchar contra un cáncer de colon en etapa III, que se le había diagnosticado en 2016. Sin embargo, nunca hizo público su grave estado de salud. Su familia confirmó la triste noticia a través de las redes sociales, dejando en shock a sus colegas de Hollywood que desconocían su dura enfermedad. El carismático actor construyó su carrera “durante y entre innumerables cirugías y quimioterapia”.

En su corta trayectoria, el actor demostró su talento sin limites interpretando poderosos personajes y se convirtió en ícono de la comunidad afroamericana.

Boseman también apareció como T’Challa en “Avengers: Infinity War” y “Endgame”, y más recientemente, protagonizó “21 Bridges” y " Da 5 Bloods” de Spike Lee. Completó el rodaje de la próxima película de Netflix, “Ma Rainey’s Black Bottom”, que se basa en la obra de August Wilson y se espera que sea su última aparición cinematográfica. Diez días antes de morir, había anunciado en sus redes que iba a protagonizar y producir una serie llamada “Little Rock Nine”. A su vez, Marvel tenía planeado para mayo de 2022 estrenar la segunda parte de “Black Panther”.

Naya Rivera

Naya Rivera murió a los 33 años

El cuerpo de Naya Rivera fue encontrado el 13 de julio después de desaparecer durante un paseo en bote en el lago Piru en el condado de Ventura, California, con su hijo de 4 años, Josey Hollis Dorsey. Tenía 33 años. El niño fue encontrado solo en el pontón alquilado y les dijo a los investigadores que él y su madre estaban nadando juntos, pero ella nunca regresó al bote. Rivera era conocida por interpretar a la porrista Santana López en las seis temporadas de “Glee”. La oriunda de California comenzó en Hollywood de muy niña, interpretando a Hillary Winson en la comedia televisiva “The Royal Family”. Más tarde tuvo pequeños papeles en éxitos televisivos como Family Matters, Baywatch e Even Stevens. Después de que Glee concluyera en 2015, Rivera lanzó el sencillo “Sorry” con su ex prometido, Big Sean. Hizo su debut cinematográfico en At the Devil’s Door en 2014. Más recientemente, protagonizó “Step Up: High Water”, una serie de YouTube Premium basada en la popular franquicia cinematográfica Step Up. Rivera también publicó sus memoria, “Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes, and Growing Up”, en 2016.

Nick Cordero

El actor canadiense Nick Cordero muró por coronavirus a los 41 años (EFE)

Nick Cordero era un mutifacético actor conocido en Hollywood pero amado en Broadway. Estaba pasando un gran momento laboral como personal cuando se contagió COVID- 19. Después de sufrir la amputación de una de sus piernas y luchar contra la enfermedad durante más de 90 días en un hospital de Los Ángeles, el actor canadiense fallecía el 5 de julio a los 41 años. Cordero, quien obtuvo un premio Tony por su papel en “Bullets Over Broadway”, se hizo un nombre en la industria gracias a grandes éxitos teatrales como “Rock of Ages”, “Waitress”, y “A Bronx Tale: The Musical”. Su único hijo, Elvis, nació en junio del año pasado.

Paul Walker

Paul Walker murió el 30 de noviembre de

Paul Walker, el mayor de cinco hijos criado en los suburbios de Los Ángeles, se inició en Hollywood siendo tan solo un niño. Poco después obtuvo papeles más importantes en películas centradas en adolescentes como “Varsity Blues”, “She’s All That” y “The Skulls” antes de que su carrera despegara gracias a la franquicia “Fast and the Furious”. Paul era un padre devoto de su hija Meadow Rain, de 15 años, quien en los últimos años se había mudado a California desde Hawai para vivir con su padre. Pero la vida de Paul y un amigo llegó a un abrupto final en Santa Clarita, California, el 30 de noviembre de 2013, donde Paul era coanfitrión de una exhibición de caridad a través de su organización sin fines de lucro Reach Out Worldwide para recaudar fondos para las víctimas de un tifón de Filipinas. Durante el evento, Paul se subió al asiento del pasajero de un Porsche rojo mientras que Roger Rodas se puso al volante, y pocos minutos después de sacar el auto a dar una vuelta, murieron trágicamente cuando estalló en llamas después de chocar contra un poste.

El actor amado por el público, que tenía 40 años en el momento de su fallecimiento, estaba pasando el mejor momento de su carrera.

Brittany Murphy

Brittany Murphy murió a los 32 años. Fue encontrada sin vida en casa el 20 de diciembre de 2009

La muerte de Brittany Murphy sigue conmocionando a Hollywood once años después de su pérdida. La promesa del cine estadounidense murió el 20 de diciembre de 2009 en su casa. Su madre, Sharon Murphy, que vivía con ella y con el marido de Britanny, fue la que encontró el cuerpo sin vida de la actriz tendido en el baño. Desde ese momento la leyenda de Brittany comenzó y se acrecentó aún más cuando solo cinco meses después su marido, Simon Monjack, murió por causas similares. Las autopsias de ambos cuerpos revelaron que la actriz y su pareja murieron por una fatal combinación de neumonía, anemía y una sobredosis de fármacos. Aunque para la policía de Los Ángeles las dos muertes fueron calificadas como naturales, muchos son los que se preguntan si una tercera persona no estuvo implicada en estos fatales desenlaces. Murphy, quien demostró un gran rango como actriz desde sus actuaciones en “Clueless” hasta “8 Mile” y “King of the Hill”, tenía 32 años en el momento de su muerte.

Heath Ledger

Heath Ledger tenía 28 años cuando falleció el 22 de enero de 2008

Reconocido por su gran talento y papeles aclamados por la crítica, el actor australiano de 28 años murió a causa de una sobredosis accidental en 2008, antes de poder recibir el elogio de la crítica por su interpretación del Joker en “El Caballero de la Noche”, por la que recibió un premio póstumo de la Academia de Hollywood. Antes de su trágica muerte, su ex prometida y madre de su única hija, la actriz Michelle Williams, había revelado que el actor tenía insomnio y tenía que tomar pastillas para dormir. El mismo Heath admitió en una entrevista que aunque su cuerpo estaba exhausto, su mente seguía adelante. Poco antes de perder la vida, Ledger había rodado “The imaginarium of doctor Parnassus”, filme dirigido por Terry Gilliam.

Aaliyah

Aaliyah tenía 22 años cuando perdió la vida en un accidente aéreo

Aaliyah Dana Haughton, mejor conocida como Aaliyah, lo tenía todo a los 22 años. La actriz y prometedora cantante de R&B tomó un vuelo a las Bahamas para grabar su video musical “Rock The Boat”. El 25 de agosto de 2001, la artista abordó un jet privado Cessna 402B bimotor con destino a Florida junto a ocho personas más. Por desgracia, el avión jamás llegaría a su destino final; se estrelló poco después del despegue. Una investigación posterior arrojó que el avión llevaba demasiado peso.Tras arrasar en el mundo del R&B, la estrella decidió probar suerte en la actuación y protagonizó dos películas, “Romeo Must Die” y “Queen of the Damned”.

Cameron Boyce

Cameron Boyce tenía 20 años cuando murió en su casa (IG: @thecameronboyce)

Con solo 20 años, Cameron Boyce era una joven estrella de Disney Channel con grandes proyectos en el horizonte, pero falleció repentinamente mientras dormía el 6 de julio de 2019. Según TMZ, la estrella de “Descendants” estaba siendo tratada por un condición médica crónica, que le provocó una convulsión fatal. Los paramédicos acudieron al lugar de los hechos pero no pudieron reanimarlo. La desconsolada familia de Cameron emitió una declaración tras su trágica muerte: “El mundo ahora, sin duda, no tiene una de sus luces más brillantes, pero su espíritu vivirá a través de la bondad y la compasión de todos los que lo conocieron y amaron”, dijeron. El actor, que había estado filmando una nueva serie de HBO llamada “Fletcher”, se unió a triste lista de estrellas que murieron antes de que sus carreras y sus vidas alcanzaran su máximo potencial.

Brad Renfro

Brad Renfro tenía un gran futuro en Hollywood pero perdió la vida tras una sobredosis drogas en 2008 (Shutterstock)

Después de una larga lista de arrestos relacionados con drogas y alcohol, el actor, aclamado por su película debut de 1994, “El cliente”, murió de una sobredosis de heroína en su casa de Los Ángeles el 15 de enero de 2008. Su última película, “The Informers “, se dedicó a su memoria. Renfro falleció a la edad de 25 años. Fue uno de los actores más importantes de los 90. Actuó en 21 películas durante toda su carrera. Renfro, nacido en el 82, tenía 14 años cuando hizo el papel de su vida en “Los hijos de la calle” (1996), película dirigida por Barry Levinson y protagonizada por grande estrellas como Robert DeNiro, Brad Pitt y Kevin Bacon, entre otros. La última parte de su carrera se vio ensombrecida por abuso de sustancias y otros problemas personales; además varias entradas a prisión y rehabilitación.

Cory Monteith

Cory Monteith murió el julio de 2013 a los 31 años

La vida de la estrella de “Glee”, Cory Monteith, se truncó trágicamente el 13 de julio de 2013 cuando lo encontraron muerto en un hotel de Vancouver a la edad de 31 años. Monteith tenía programado pagar la factura del hotel temprano ese mismo día, pero al no presentarse, el personal del hotel entró a su habitación y descubrió su cuerpo en posición fetal en el suelo. El actor había sido abierto sobre luchas pasadas con la adicción y el abuso de sustancias, ingresando en rehabilitación varias veces. Su causa de muerte fue por una sobredosis de heroína y alcohol. Cory tenía previsto pedirle matrimonio a la actriz Lea Michele en su cumpleaños, o sea, un mes y medio después de su deceso.