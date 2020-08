“Te va a embarcar”: revelaron la supuesta identidad del novio de Ninel Conde, que también habría estado con Frida Sofía

Ninel Conde confirmó su nuevo romance hace algunas semanas (IG: ninelconde)

Ninel Conde se ha mostrado muy enamorada de su nuevo y misterioso novio, pero información revelada en un programa de YouTube alertó sobre la identidad de galán, que también habría estado vinculado de manera romántica con Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán.

“Podemos confirmar en exclusiva que el novio de Ninel Conde es Larry Ramos” , aseguró Javier Ceriani, conductor del programa Chisme No Like.

“Es colombiano, antes de estar con Ninel fue novio de Frida Sofía”, añadió Ceriani, quien presentó un audio de Christian Estrada, el ex de Frida, confirmando que la hija de Alejandra tuvo un romance con Larry.

Ceriani reveló además que Ramos tiene una empresa de tipo piramidal y buscaba que Alejandra Guzmán invirtiera en ella.

Una imagen presentada en "Chisme No Like" de Larry Ramos (i) con Alejandra Guzmán

Fue Frida Sofía quien presentó a Ramos con su madre.

“Frida me dio autorización para contar esto, no es chisme, no es invento”, señaló Ceriani.

Además, el presentador argentino señaló: “Este hombre quería embarazar a Frida”.

El asunto cobró especial importancia porque justo este fin de semana Ninel se mostró en Instagram stories desde un hospital y junto a su novio, del que ella no ha revelado la identidad.

“Algo hermoso está por venir... pronto les contaré”, escribió Ninel, desatando las dudas sobre un posible embarazo.

Según Ceriani, al parecer el empresario en realidad no tiene tanto dinero, pues a Frida Sofía la llevó en clase turista a Nueva York.

Larry también tuvo un romance con Frida Sofía y, según "Chisme No Like", trató de embarazarla (Foto: Instagram de Frida Sofía)

“Lo que él quería era estar con Alejandra y sacarle dinero. Frida casi pone dinero en estas empresas de él”.

“Te va a embarcar a poner dinero en esa empresa”, le advirtió Ceriani, mientras que su compañera, Elisa Beristain lamentó la reputación del nuevo novio de la actriz y cantante.

“Ninel, no pongas dinero. ¿Por qué no te puedes agarrar uno con zapatos? Ya no uno rico, un buen hombre”.

En el programa mencionaron a Karla Neumann, a quien Larry demandó -según Ceriani- por haberle robado una computadora “que tiene muchos secretos”.

“Te sugiero Ninel que contactes a Karla”, le dijo Ceriani, quien definió a Larry como un “buscadinero”.

Hasta ahora Ninel no ha querido revelar la identidad de su novio, a quien ha mostrado en un par de publicaciones de Instagram.

Ninel Conde sorprendió con esta imagen junto a su novio y desató dudas sobre un posible embarazo

“Estoy muy enamorada, pero todo en su momento”, comentó a finales de julio sobre su romance al programa Hoy. “Estoy contenta pero mi prioridad es ahora mi tema personal como mamá”.

Días después compartió en Instagram una romántica foto con el hombre y un mensaje:

“Gracias amor de mi vida por llegar justo cuando mi alma moría de desamor y tristeza. Gracias por estos 6 meses que aunque no ha sido fácil en medio de una pandemia y secuelas de situaciones tóxicas y despecho; siempre he tenido tu comprensión y tu hombro para recargarme. Le doy gracias a Dios por tu vida y por habernos hecho coincidir en esta tierra. Te amo para siempre. Gracias por cuidar de mí y de mi princesa”.

Apenas hace un par de días la actriz subió otra foto en compañía del misterioso galán, quien siempre aparece en las imágenes con lentes oscuros y con cubrebocas. “Nunca dejes de ser quien eres, de dar lo mejor de ti y de brillar con luz propia. Si quieren apagar tu luz brilla todavía más fuerte; aunque esto moleste a esas personas que solo viven arrastrándose”, escribió.

Ninel Conde se dio una nueva oportunidad en el amor justo en medio de su batalla contra su ex, Giovanni Medina, por la custodia de su hijo Emmanuel.

